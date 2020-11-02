Bulut: "Hak ettiğimiz 3 puan"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, FT Antalyaspor karşısında kazanmak için her şeyi denediklerini ve hak ettikleri bir 3 puan aldıklarını kaydetti.

Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe deplasmanda karşılaştığı FT Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bulut, çok pozisyona girdikleri maçta sonlara doğru biraz zorlandıklarını dile getirdi.

Rakip 10 kişi kalmasına rağmen maçı zora soktuklarını bunun da kendilerinden kaynaklandığını ifade eden Bulut, "11 tane net pozisyonumuz var. Baskılı oynamaya çalıştık, ikinci yarı daha iyi oynadık. Rakip bir pozisyonda golü buldu ve beraberliği sağladı. Futbolcularım çalışmaya, denemeyi bırakmadılar, son dakikaya kadar gol atmayı denedik. Yaptığımız ortalar, direkten dönen toplar, şutlar her şeyi denedik. Hak ettiğimiz 3 puanı aldık, yolumuza devam ediyoruz" diye konuştu.

"Baskılı oynuyoruz"

"İkinci yarı daha etkili oluyorsunuz sebebi nedir?" sorusuna Bulut, "Her maça ilk saniyeden itibaren yüzde yüz 100 konsantre şeklinde çıkıyoruz. Mücadelemizi yapıyoruz. İlk yarıda da istediğimiz oyunu sergilemeye çalışıyoruz. Bazen kilidi ikinci yarı açıyorsunuz. Futbolda bunlar normal şeyler. 1. dakikadan 90, 95. dakikaya kadar baskılı oynayan bir Fenerbahçe var" cevabını verdi.

"Gollü maçlarda olacak"

4 toplarının direkten dönmesinin değerlendirilmesini isteyen Erol Bulut, "Biraz konsantrasyon eksikliği, son vuruş beceriksizliği, vuruş kalitesi ama önemli olan o pozisyonlara girebilmek. 4, 5, 6 goller atacağımız maçlarda olacak. Yarından itibaren önümüzdeki Konyaspor maçına hazırlanacağız" açıklamasını yaptı. - ANTALYA