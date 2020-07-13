Bulut: "İstemediğimiz mağlubiyet aldık" - Son Dakika

Bulut: "İstemediğimiz mağlubiyet aldık"

- Bulut: "İstemediğimiz mağlubiyet aldık" Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut: "Maça iyi konsantre girmezsen, inanmazsan galip gelemezsin" İstemediğimiz mağlubiyet aldık" Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, geçen haftada söylediği gibi kötü oyunlarının devam ettiğini...

- Bulut: "İstemediğimiz mağlubiyet aldık"

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Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut:

"Maça iyi konsantre girmezsen, inanmazsan galip gelemezsin"

İstemediğimiz mağlubiyet aldık"

ANTALYA - Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, geçen haftada söylediği gibi kötü oyunlarının devam ettiğini ve istemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını kaydetti.

Süper Lig'in 32. Haftasında A.Alanyaspor, deplasmanda karşılaştığı Fraport TAV Antalyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Bulut, istemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını söyledi. Bir hafta öncesinde 4-1 kazandıkları maçta da iyi oynamadıklarını fakat pozisyonları iyi değerlendirdiklerini hatırlatan Bulut, "Bugün iyi oynamadığımız gündü. 4-1 kazandığımız maçtaki oyun devam etti. Maça iyi konsantre girmezsen, istekli, arzulu girmezsen, inanmazsan galip gelemezsin. Bugün bunu yaptık" diye konuştu.

"3 ve 4. sıradan uzaklaştık"

Rakibin ilk yarıda kornerden attığı topu gol olduğunu dile getiren Erol Bulut, "O golün üzerine yattı. İyi defans yaptı. İkinci yarı bastırdık, uğraştık ama istediğimiz pozisyonları yaratamadık. Nitekim mağlup olduk. Bu mağlubiyet bize 3 ve 4'üncü sıranın oraya ulaşmamız zorlaştı. Sivas galip geldi, yarın Beşiktaş, Malatya ile oynayacak. Biraz oradan uzaklaştık. Önümüzdeki 2 maçı kazanıp kupa finalinde iyi konsantre olmamız lazım" ifadelerine yer verdi.

Aytemiz Alanyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 00:27 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bulut: 'İstemediğimiz mağlubiyet aldık' - Son Dakika Spor
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