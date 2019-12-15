Bulut, Milletvekili Kaçar ile bir araya geldi - Son Dakika

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Kaçar, Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut'u ziyaret etti.



Başkan Yardımcısı Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Kaçar, AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş ile birlikte Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut'u makamında ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Başkan Yardımcısı Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Kaçar, daha sonra AK Parti Kilis İl Teşkilatı ile bir araya gelerek bir toplantı yaptı. Toplantıya, AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut ile AK Parti il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri, gençlik ve kadın kolları başkanları katıldı. - KİLİS