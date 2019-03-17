Bulut: "Milli Maç Arası Bize Çok İyi Gelecek"
1 saat önce
- Bulut: "Milli maç arası bize çok iyi gelecek" E.Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut: "Milli aradan sonra daha iyi bir takım izleteceğiz"MALATYA - Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Spor Toto Süper Lig'in 26.
- Bulut: "Milli maç arası bize çok iyi gelecek"
E. Yeni Malatyaspor
Teknik Direktörü Erol Bulut:
"Milli aradan sonra daha iyi bir takım izleteceğiz"
MALATYA - Evkur
Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 3-1 kazandıkları MKE Ankaragücü
maçının ardından "Kazandığımız için mutluyuz. 37 puandayız. Milli maç arası bize çok iyi gelecek, sakatlarımız geri dönecek. Milli maç arasından sonra daha iyi bir takım izlettireceğiz" açıklamalarını yaptı.
Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Ankaragücü maçı sonrası basın toplantısında konuştu. Kazandıkları için mutlu olduklarını ancak takımının 2-0'dan sonraki oyununu beğenmediğini söylen Bulut, "Ankaragücü 2-3 net pozisyon kazandı. Bunları skora yansıtabilselerdi maçı kaybedebilirdik. Futbolcularımı tebrik ediyorum. Son haftalardaki moral bozukluğu, hata yapmama duygusunu oluşturdu. Önemli olan burada alacağımız 3 puandı. Kazandığımız için mutluyuz. 37 puandayız. Milli maç arası bize çok iyi gelecek. Sakatlarımız geri dönecek. Milli maç arasından sonra daha iyi bir takım izlettireceğiz" şeklide konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 06:50 Kaynak: İHA
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