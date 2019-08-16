Son Dakika Haberleri: Bulut oyun teknolojisi piyasası büyüyor: Yüksek kaliteli oyunlar küçük cihazlarda
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Bulut oyun teknolojisi piyasası büyüyor: Yüksek kaliteli oyunlar küçük cihazlarda

1 saat önce

Yüksek donanımlı bilgisayarlara ihtiyaç duymadan, sanal sunucular aracılığıyla yüksek kalitede oyun oynamayı mümkün kılan bulut oyun teknolojisinin market büyüklüğünün 2023 yılında 450 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Bulut oyun teknolojisi piyasası büyüyor: Yüksek kaliteli oyunlar küçük cihazlarda, System.String[]
Yüksek donanımlı bilgisayarlara ihtiyaç duymadan, sanal sunucular aracılığıyla iyi kalitede oyun oynamayı mümkün kılan bulut oyun teknolojisinin market büyüklüğünün 2023 yılında 450 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Gelişen teknolojiyle birlikte daha küçük cihazlarla oyun oynanabilse de yüksek kaliteli bilgisayar oyunlarını oynamak için kullanıcıların gelişmiş donanımlı cihazlara sahip olma zorunluluğu devam ediyor. Google'ın da aralarında olduğu birçok teknoloji şirketi, bu zorunluluğu ortadan kaldırma amacıyla, sanal sunucular üzerinden oyun oynamaya imkan veren "bulut oyun" teknolojisine yatırımlarını sürdürüyor.
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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 05:33 
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