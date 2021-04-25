Bulut; "Soykırım görmek isteyenler kanlı tarihlerine baksın" - Son Dakika

Büyük Birlik Partisi Sivas İl Başkanı Uğur Bulut, Biden'e seslenip soykırım görmek istiyorsa kendi kanlı tarihine bakması gerektiğini söyledi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Sivas İl Başkanı Uğur Bulut, sözde "soykırımı" tanıyan ABD Başkanı Joe Biden'e seslenip soykırım görmek isteyenlerin kendi kanlı tarihlerine bakmaları gerektiğini ifade etti. Bulut yaptığı açıklamada, "Bugün ABD Başkanı Joe Biden, Türk tarihimizin önemli kararlarından biri olan 1915 Ermeni tehciri için sözde 'Soykırım' ifadesini kullanmıştır. Gelinen noktada Türk milletinin ve Türk-İslam medeniyetinin tarihinde soykırım yoktur. İspatının ABD için bir anlamı kalmadığı anlaşılmaktadır. Zira tarihi gerçekler Ermenilerin; Fransızların, İngilizlerin ve İtalyanların desteği ile soykırım yaptığını ortaya çıkarmaktadır. Türkiye'nin müteaddit defa tarih arşivlerimizi karşılıklı araştırmacılara açalım önerisini Ermeni tarafı reddetmiştir. Eğer Joe Biden soykırım görmek istiyorsa Irak'ta katlettikleri 1 milyon insana bakmalıdır. Eğer ABD soykırım görmek istiyorsa kendi arşivlerinde zencilere ve Kızılderililere yaptıklarına bakmalıdır. Eğer ABD gerçekçi ve samimi ise kendi tarih arşivlerini açmalıdır. Açar ise bütün Dünya Kızılderililerin ve zencilerin nasıl soykırıma uğradığını görecektir" şeklinde konuştu. - SİVAS