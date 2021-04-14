Bulut teknolojilerine geçişte şirketlerin önceliği: Hız ve çeviklik - Son Dakika

Bulut teknolojilerine geçişte şirketlerin önceliği: Hız ve çeviklik

14.04.2021 09:10
Bulut teknolojilerine geçişte şirketlerin önceliği: Hız ve çeviklik, System.String[]

Hibrit bulut çözümleri sunan yerli bulut sistem entegratörü Bulutistan'ın CEO'su Begim Başlıgil, pandemiyle tercih değil zorunluluk olduğu anlaşılan dijital dönüşümün, bulut teknolojilerinin yaygınlaşmasını da hızlandırdığını söyledi.

Hibrit bulut çözümleri sunan yerli bulut sistem entegratörü Bulutistan'ın CEO'su Begim Başlıgil, pandemiyle tercih değil zorunluluk olduğu anlaşılan dijital dönüşümün, bulut teknolojilerinin yaygınlaşmasını da hızlandırdığını söyledi. Başlıgil, bulut teknolojilerine geçişte şirketlerin hız ve çevikliğe öncelik verdiğini vurguladı.

IDC CIO Summit'te konuşan Begim Başlıgil, bulut teknolojilerini kullanacak şirketlere, dikkat etmeleri gereken konulara yönelik bilgi verdi. Başlıgil, kuruldukları 2015 yılında verdikleri sözü hatırlatarak, "Türkiye'nin en büyük 500 şirketinden 350'si ürünlerimizi kullanmaya başladığında, bu süreçteki deneyimlerimizi paylaşacağımızı söylemiştik. Hedefimize ulaşırken sözümüzü tuttuk ve müşterilerimizin bulut deneyimini ayrıntılı olarak inceleyerek şirketlerin buluta geçiş yolculuğu için öneriler geliştirdik" dedi.

ŞİRKETLER EN ÇOK ÇEVİKLİK VE HIZA ÖNEM VERİYOR

Müşterilerinin bulut dönüşüm sürecine girerken hangi kriterleri göz önünde bulundurduğunu ve ana hedeflerinin neler olduğunu saptadıklarını belirten Başlıgil, "İçinde bulunduğumuz dijital çağda, ilk sırada yüzde 56 ile çeviklik ve hız var. İkinci sırada ise yüzde 39'la ölçekleme geliyor. Şirketlerin farklı önceliklerine ve stratejilerine uyum sağlamak için teknoloji sağlayıcılarının da çok hızlı büyüyüp küçülebilmesi gerekiyor. Bulut teknolojilerinin esnek bir yapı sunması şirketlerin en önemli tercih sebeplerinden biri" diye konuştu.

MALİYET AVANTAJI TERCİH SEBEPLERİ ARASINDA SON SIRADA

Şirketlerin bulut teknolojilere geçişte göz önünde bulundurduğu üçüncü kıstasın yüzde 29 ile bağımsızlık olduğunu ifade eden Begim Başlıgil, "Bağımsız teknolojik altyapıların kurulabilmesinde en önemli unsur elbette ki finansal rahatlık. Büyük şirketlerin bu teknolojik altyapıyı kurması mümkün. Ancak büyürken yavaş yavaş kendilerini daha bağımsız hissetmek isteyen şirketler de var. Birçok müşterimiz kendilerine özel bağımsız bir yapı kurulmasını istiyor ve bulut teknolojileri bu beklentiyi karşılayabiliyor" ifadelerini kullandı.

Buluta geçişte üstün performansı ön planda tutanların yüzde 27 ile dördüncü sırada yer aldığını belirten Başlıgil, "Araştırmamızdaki en dikkat çekici konu ise maliyet avantajı. Bulut teknolojilerini tercih edenlerin yalnızca yüzde 18'i maliyet avantajının ön planda olduğunu belirtiyor. Bu da bize bulut bilişim ürünlerinin muadillerine karşı maliyetle değil hız, performans, bağımsızlık gibi diğer üstün özellikleriyle öne çıktığını gösteriyor" dedi.

PARTNER SEÇERKEN PERFORMANS, GÜVENLİK VE SORUMLULUKLAR BELİRLENMELİ

Bulut teknolojilere geçiş sürecinde partner seçerken dikkat edilmesi gereken konularla ilgili ayrıntıları aktaran Begim Başlıgil, "Sözleşmelerde mutlaka bir güvenlik ve performans denetiminin olması lazım. Böylece aldığınız hizmetin kalitesini her zaman kontrol edebilirsiniz. Teknoloji sağlayıcılarının üstleneceği sorumlulukların da net şekilde belirlenmesi gerekiyor. Çalışılacak teknoloji şirketleriyle şemsiye anlaşmalar yapmak önemli" diye konuştu.

"ENTEGRASYONLAR VE UYUM OLDUKÇA ÖNEMLİ"

Entegrasyonlar konusunda teknoloji sağlayıcılarının bilgi birikimine dikkat çeken Başlıgil, "Son dönemde sanal sunuculardan mikro servis mimarilerine dönüşen yazılımlarda, konteyner altyapılarının hazır geldiğini görüyoruz. Dijital dönüşümde bulut teknolojilere geçerken beraber çalıştığınız teknoloji sağlayıcısı size bu konuda destek veriyor olmalı. Opensource (açık kaynak kodlu) yazılımlardan daha çok yararlanmak, dijital dönüşüm yol haritanızla bulut dönüşüm yol haritanızın üst üste oturuyor olması gerekiyor. Hangi projeden bahsedersek bahsedelim RPA (robotik süreç otomasyonu), blockchain, Big Data (büyük veri) hepsi veri üretiyor ve bunların senkronize işlenmesi önemli" diye konuştu.

"KRİTİK KONULARDA LİSANSI SİZE AIT OLMAYAN ALTYAPILARI KULLANMAYIN"

Bulut teknolojilere geçişte en çok yapılan hataların da altını çizen Başlıgil, "6 yıllık süreçte bizimle çalışan ve daha önce de birçoğu farklı altyapı sağlayıcıları deneyimlemiş 350 müşterimizden çıkarımlarımıza göre taahhütlü dünyadan hemen uzaklaşmamız gerekiyor. Taahhüt verirsek iyi fiyat alırız, vermezsek kötü fiyat alırız gibi bir yaklaşım hiç doğru değil. Ayrıca bulut dönüşüm sürecinde işin hukuki sürecini asla unutmamak gerekiyor. İşiniz için kritik konularda lisansı size ait olmayan altyapılar kullanmamanızı öneriyorum. Birçok alanda SaaS'lardan (Yazılım olarak Hizmet) faydalanabilirsiniz ancak kritik konularda herkesten bağımsız, şirket içinde kullanabileceğiniz yapılarla hareket etmek faydalı olacaktır" ifadelerini kullandı.

"VASATI ASLA KABUL ETMEYİN"

Şirketlerin dijital dönüşüm ve bulut teknolojilere geçiş stratejilerini kendilerinin belirlemesi gerektiğini söyleyen Begim Başlıgil, sözlerini şöyle noktaladı:

"Önceliklerinizi teknolojiyi size sunacak yapıların stratejilerine göre değil, kendiniz belirlemelisiniz. Ölçekten asla feragat etmemelisiniz. 'Biz bu yıl çok fazla büyümedik' diyebilirsiniz ancak önümüzdeki yıl yeni gelişmelerle büyüme sağlanırsa, bir anda altyapı değişikliği yapmak zorunda kalabilirsiniz. Vasatı asla kabul etmeyin. Size altyapı sunan teknoloji markaları en iyisini sunmak zorunda."


Bulut teknolojilerine geçişte şirketlerin önceliği: Hız ve çeviklik

geri dönüşüm, Bağımsızlık, Türkiye, CEO, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bulut teknolojilerine geçişte şirketlerin önceliği: Hız ve çeviklik - Son Dakika


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