Bulut Teknolojisi 130 Bin Kişiye İstihdam Sağlayacak"

Microsoft Türkiye Pazarlama ve Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Münir Kundakçı, bulut ve bulutla gelişen yapay zeka teknolojilerinin kullanımının, Türk iş dünyası tarafından giderek benimsendiğini belirterek, "Bulut teknolojileri sayesinde Türkiye'de 2022'nin sonuna kadar 130...

AYSU BİÇER - Microsoft Türkiye Pazarlama ve Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Münir Kundakçı, bulut ve bulutla gelişen yapay zeka teknolojilerinin kullanımının, Türk iş dünyası tarafından giderek benimsendiğini belirterek, "Bulut teknolojileri sayesinde Türkiye'de 2022'nin sonuna kadar 130 bin kişiye istihdam yaratılacak." dedi.



Kundakçı, AA muhabirine, Türkiye'de hızlı bir ivmeyle gelişen bulut teknolojilerinin iş yapma süreçlerini ve iş gücü piyasalarını nasıl değiştirdiğine ilişkin açıklamalarda bulundu.



Bulut teknolojileri konusunda Türkiye'nin dünyayı 1-2 yıl geriden takip ettiğini ama bu farkın giderek kapandığını ifade eden Kundakçı, "Türkiye'de bulut teknolojileri sayesinde 2022'nin sonuna kadar 130 bin kişiye istihdam yaratılacak. Bunlardan 112 bini herhangi bir alanda faaliyet gösteren şirketlerde olacak." diye konuştu.



Kundakçı, bulut bilişiminden sadece teknoloji firmalarının değil, otomotiv sektöründen perakendeye, bankacılıktan ihracata ve nakliyeye kadar pek çok alanda faaliyet gösteren firmaların işlerini daha verimli hale getirmek için faydalanabildiklerini söyledi.



Bulut teknolojisi sayesinde teknoloji şirketlerinde de 18 bin kişilik istihdam oluşturulacağını dile getiren Kundakçı, şunları kaydetti:



"Bulut teknolojisini kullanan şirketler, kendi cirolarında 15 milyar dolar katkı görecekler. Çünkü bulut teknolojisiyle yeni hizmetler ortaya çıkacak. Şirketler bu teknoloji sayesinde, çok daha hızlı bir şekilde işlerini yürütüyorlar, yeni ürünler ortaya çıkarıyorlar ya da mevcut ürünlerinin özelliklerini geliştirebiliyorlar. Müşterilerine daha iyi bir hizmet sunarak onların ihtiyaçlarına daha iyi karşılık veriyorlar. Bütün bu gelişmeler ilave ciroya neden oluyor."



"Bulut teknolojisi birkaç ayı birkaç dakikaya indirdi"



Kundakçı, bulut bilişimi sektörünün çok hızlı bir şekilde büyüdüğüne dikkati çekerek, "Biz kendi ciromuzun yüzde 50 arttığını gördük bu alanda. Altyapı tarafında ise yüzde 100'e yakın bir büyüme oldu ve bu ivmesini korumaya devam ediyor." dedi.



Bugün şirketlerin en çok ihtiyacı olan şeyin çeviklik ve hız olduğunu belirten Kundakçı, bulut teknolojisiyle birçok şirketin lojistik süreçleri yönetmeleri ve karmaşık raporlamaları yapmalarının 100 saatten 10 dakikaya inebildiğini bildirdi.



Kundakçı, bunun 600 katlık bir iyileşme olduğuna dikkati çekerek, "Şirketler bugün bir şeyi yapmaya karar verirlerse dakikalar içinde o hizmeti kullanmaya başlayabiliyorlar. Eskiden bu nasıldı? Önce neye yatırım yapacaklarına karar vermeleri, o yatırımı yapmak için araştırma yapmaları, ürün siparişi ve bunların gelmesini bekliyorlardı ve bunlar birkaç aylık süreydi. İşte bulut teknolojisi bu birkaç ayı birkaç dakikaya indirdi." diye konuştu.

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