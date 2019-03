Bulut Teknolojisi İşletmeler İçin Neden Önemli

Yapılan araştırmalar da önümüzdeki yıllarda bu teknolojinin daha çok yayılacağını destekleyen sonuçlara varıyor.

Her geçen gün daha çok işletme bulut teknolojisine geçiş yapıyor. Yapılan birçok araştırma da bu teknolojinin ileride daha yaygınlaşacağını söylüyor. International Data Corporation (IDC) tarafından yapılan bir araştırmaya göre bulut bilişim harcamalarının 2020 yılına kadar IT harcamalarına göre 6 kat daha fazla olacağı bekleniyor. Yine aynı kuruluşun yaptığı bir araştırmada, 2020 yılına kadar kurumsal altyapı ve yazılımların yüzde 67'sinin bulut tabanlı teknolojilerle ilgili olacağı öngörülüyor. Forbes'ta yer alan bir makaleye göre ise CFO'ların yüzde 74'ü, bulut bilişimin 2017 yılında en ölçülebilir etkiye sahip olduğunu söylüyor. Türkiye'de ise bu teknoloji gittikçe yayılıyor. Yerli bulut tabanlı mağazacılık otomasyonu ve POS yazılımı ikas'ın kurucusu ve CEO'su Mustafa Namoğlu, "Türkiye'de her geçen gün bulut kullanım oranı artıyor fakat bu ivmeyi daha da artırmamız gerek. Yapılan araştırmalara göre Türkiye'deki her 4 şirketten 1'i yakın gelecekte buluta yatırım yapmayı planlıyor. Türkiye'de e-ticaret siteleri ve SaaS hizmet sunan firmalar bulutu şimdiden benimsemiş durumda, bunun nedeni bulut teknolojisinin oldukça ölçeklenebilir ve esnek olması" diyor.

Otomotivden sağlığa, emlaktan eğitime birçok sektörde ve alanda bulut teknolojisini kullanmak mümkün. Kurumların bu teknolojiye geçiş yapmaları için çeşitli nedenler var:

Her yerden erişim imkanı: Özellikle sık seyahat eden veya masabaşı iş yapmayan sektörler için her yerden anında veriye ulaşmak çok değerli ve önemli. Müşterilerin ve potansiyel müşterilerin taleplerine hızlıca yanıt verebilmek veya istenilen bir veriye anında ulaşabilmek günümüz iş dünyasında öne çıkmak için olmazsa olmazlardan.

Felaket önleyici olması: IT, artık şirketlerin can damarlarından biri. Herhangi bir felaket durumunda verilerin yedekli ve güvenli bir şekilde tutulması çok büyük felaketleri ve veri kayıplarını önleyebilir

Maliyet tasarrufu: Bulut sayesinde çok büyük yatırım gerektiren teknolojiler, çok daha uygun fiyatlarla işletmelerin hizmetine sunuluyor. Bu da özellikle küçük işletmelerin ve girişimcilerin ilgisini çekiyor. Bu sayede birçok IT harcaması da azalmış oluyor.

Verinin önemi: Bilginin güç olduğu bu dönemde, veri de iyice değer kazanıyor. Birçok bulut teknolojisi, depolanan verilerden analiz imkanı sunuyor. Hatta bunları rapor halinde sunabiliyor. Bu öngörüler ve raporlar sayesinde verim artırılabiliyor, ileriye dönük eylem planları hazırlanabiliyor.

Ölçeklenebilir olması: İşletmenin büyüklüğüne göre ihtiyaç duyulan depolama alanı veya işlem gücü değiştirilebiliyor. Bu da şirketlere esneklik sağlarken tasarruf edilmesin de yardımcı oluyor.

Gelecekte kararları bulutta barınan yapay zekalar verecek

Namoğlu, bulut teknolojisi kullanmanın işletmelere olan faydaları hakkında şunları söylüyor: "Artık bilgi çağındayız ve veri artık her şeyden önemli. Bulut teknolojisi sayesinde bu veriler kolay bir şekilde tek bir programla işlenebilecek ve yöneticilere iş geliştirme konusunda tavsiyeler verebilecek. Belki de ilerleyen zamanlarda tüm kararları şirketlerin bulut teknolojisinde barınan yapay zekalar alacak."

Bulut teknolojisi birçok sektörde kullanılabiliyor. Örneğin eğitimde öğretmenler derste kullandıkları notları, bilgileri bulutta saklayıp her an her yerde erişebiliyorlar. Hizmet sektöründe yer alan herhangi bir şirket, müşterilerinin datalarını bulutta tutarak ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde nokta atışıyla cevap verebiliyor. Veya sağlık sektöründe hastanelerin ve sağlık kuruluşlarının hasta verilerini, daha doğru değerlendirme ve kişiselleştirilmiş tedavi sağlamalarına yardımcı olabilecek analizlere ulaşmalarını sağlanabiliyor. Şu an bir hastanede çekilen röntgenin sisteme yüklenip herhangi bir hastanede doktor tarafından görülebilmesi yine bulut teknolojisinin bir sonucu.

Bulut hizmetinin gerçek olup olmadığı nasıl anlaşılır

Her hizmette olduğu gibi bulutta da müşteriye sahte hizmet sunan şirketler bulunuyor. Peki bu hizmetin gerçek bulut teknolojisi olup olmadığı nasıl anlaşılır?

Sahte bulut hizmeti veren şirketlerin sunduğu aslında hosting hizmeti oluyor. Gerçek bulut teknolojisinde öne çıkan özelliklerden biri teknolojik altyapı. Verinin depolanmasıyla öne çıkan bulut teknolojisinde bu hizmeti sağlayan şirketlerin dünyanın farklı noktalarında verileri mutlaka yedeklemesi gerekiyor. Olası bir felaket durumunda datanın kaybolmaması için yedekleme şart. Eğer bulut hizmetini aldığınız kurum bunu yapmıyorsa, bilgilerinizi tek bir yerde tutuyorsa bu hizmeti almayı bırakın.

Hizmetin sahte olup olmadığını anlamanın bir başka yolu ise güncellemeler için ücret alıp almamaları. Gerçek bulut hizmetinde güncellemeler ücretsizdir. Ayrıca, bakım, güncelleme gibi süreçlerde verilen hizmet sekteye uğramaz, işinizi yapmaya devam edersiniz. Böyle durumlarda devre dışı kalıyorlarsa ve işinizi yapamıyorsanız aldığınız hizmet gerçek bulut değildir.

Güvenlik bulut sisteminde hayati konulardan biri. Verilen hizmetin belli güvenlik standartlarına uyması gerekiyor. Yıllık olarak yapılan SSAE 16 denetimleri ve müşterilerin güvenliğini sağlayan SSL şifrelemesi, güvenlik duvarı ve izin tabanlı kimlik doğrulaması, bu teknolojide aranması gereken özelliklerden bazıları. Aynı zamanda sistemin her ülkenin kendine has olan güvenlik standartlarına da uyumlu olması gerekiyor.

İşlem gücünün ölçeklendirilebilir olması gerçek bulut hizmetini diğerinden ayıran bir başka özellik. Bunu bir örnekle açıklayan Namoğlu, "Bir e-ticaret sitesine anlık olarak giren kişi sayısı bir anda arttığında bulut teknolojisi sayesinde sunucu işlem gücünü yani çekirdek sayısını otomatik olarak arttırabilmeli, bu sayede site her zaman açık ve satışa hazır kalabilir. Tersi senaryoda site kapanabilir satış yapılamadığı için çok ciddi maddi zararla karşı karşıya kalabilir" diyor.