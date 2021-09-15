Denizlispor-Adanaspor maçının ardından

TFF 1. Lig'in 5. haftasında Adanaspor'u 2-0 yenen Denizlispor'un teknik sorumlusu Bulut Turhan, takım içindeki uyum ve koordinasyon arttıkça daha iyi sonuçlar alacaklarını söyledi.

Turhan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iyi mücadele ederek kazandıkları için mutlu olduğunu belirtti.

Rakibi de tebrik ettiğini dile getiren Turhan, şunları söyledi:

"Saha avantajını kullanarak iyi bir sonuçla maçı bitirdik. Denizlispor yeni bir takım. Henüz daha takımımız oturmadı. Birkaç haftaya ihtiyacımız var. Takım içindeki uyum ve koordinasyon arttıkça, birlikte oynamaya başladıkça, daha iyi sonuçlar alacağımız kanaatindeyiz. İleriki maçlarda Denizlispor daha da iyi olacak çünkü fiziksel olarak gittikçe yükselen bir grafiğimiz var."

Akbaşlı: "Üstün oynayan taraf bizdik"

Adanaspor Teknik Sorumlusu Yılmaz Akbaşlı, iki devrede de üstün oynayan takımın kendileri olduğunu savundu.

İlk yarım saatte kalelerinde pozisyon görmediklerini ama gelen bir topun gol olduğunu vurgulayan Akbaşlı, şu görüşlerini aktardı:

"Bu da bizim takımımızın organizasyonunu bozdu. Zaten golü biz bulsak geçen haftaki gibi farka giderdik. Genç futbolcularımız bulunduğu için hemen demoralize olduk. Bunun için de çok üzgünüz. Bu futbolun karşılığı puan veya puanlardı. Bu da bizim takımımıza üzüntü verdi. Önümüzdeki Ümraniyespor maçında inşallah bunu telafi edeceğiz çünkü rakibimiz daha dişli, daha zorlu bir takım. Hiç mağlup olmamış şu ana kadar. Bu takımla mücadele etmek bizim futbolcularımızı daha da iyi motive edecektir çünkü rakibe göre oyuncu kendini daha iyi hazırlıyor."