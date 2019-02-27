Son Dakika Haberleri: Bulut'un 'Adalet' Çağrısı Camiada Destek Buldu

Bulut'un 'Adalet' Çağrısı Camiada Destek Buldu

1 saat önce

Ç.Rizespor maçından sonra 'Adalet diyorum gerisini siz doldurun' diyerek hakemlere tepkisini dile getiren destek Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut'a sarı-kırmızılı camiadan destek geldi.

Bulut'un 'Adalet' Çağrısı Camiada Destek Buldu, System.String[]
Ç. Rizespor maçından sonra 'Adalet diyorum gerisini siz doldurun' diyerek hakemlere tepkisini dile getiren destek Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut'a sarı-kırmızılı camiadan destek geldi.

Süper Lig'de ikinci yarıda oynadığı 6 maçtan sadece 1'ini kazanabilen E. Yeni Malatyaspor'da geçen hafta oynanan Ç.Rizespor maçından sonra 'Adalet diyorum, gerisini siz doldurun' cümlesiyle dikkat çeken Teknik Direktör Erol Bulut'a Malatya ekibinin yönetiminden de destek geldi. Yeni Malatyaspor Basın Sözcüsü Erdal Gündüz ve Sportif Direktörü Ali Ravcı, hocalarının arkasında olduklarını belirtti. Ali Ravcı, son haftalarda VAR'dan kaynaklı puan kayıpları yaşadıklarını, bu durumun fazlalaşmasının da kendilerini üzdüğünü söyledi. Ravcı, Erol Bulut'un adalet çağrısına da dikkati çekerek, "Hocamız aslında son haftaların birikimiyle adalet çağrısı yaptı. Bu konuda da son derece haklı olduğu düşüncesindeyim. Biz hiçbir zaman başarısızlığımıza kılıf bulmadık, biz sadece adil yönetim dedik ve bundan sonra da demeye devam edeceğiz" dedi. Erdal Gündüz de Erol Bulut'un sözlerini desteklerini ve daha adaletli kararlar beklediklerini vurguladı.

Erol Bulut'un açıklamaları nasıldı?

Teknik Direktör Erol Bulut, VAR sistemiyle ilgili açıklamasında şunları söylemişti:

"VAR'ın adaletli olduğunu her zaman söyledim. Ligin ilk yarısında ufak tefek hatalar dışında maçların iyi yönetildiğini düşünüyorum. Zaten bunu da herkes doğal karşılıyor, çünkü sistem daha yeni. Ama ikinci yarı başladığında olaylar değişti. Söylediklerimi geri almam gerektiğini düşünüyorum. Geriye dönük kararları hatırladığımızda yanlış uygulandığını düşünüyorum. Beşiktaş maçında Adem'in kırmızı kart pozisyonunu hiç konuşmamıza gerek yok. Bundan yalnızca biz mi etkileniyoruz, hayır başka takımlarda etkileniyor. Fenerbahçe başkanı da kendi şikayetlerini dile getirdi. Bu her kulübe olur ama maalesef Anadolu kulüplerine, ben daha doğrusu kendi takımım adına konuşayım. Bize olan çok pozisyon var, hiç kart çıkarılmadı. Bize verilen kartlara bakılması lazım. Doğru, yanlış olabilir ama rakibe de fazlasıyla kartların çıkarılması gerektiğini düşünüyorum." - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 11:47 Kaynak: İHA

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