Bulutistan & IBM İş Birliği

Bulutistan ve IBM, 20 Şubat Çarşamba günü St. Regis Otel'de düzenlenen etkinlikte Türkiye'nin önde gelen şirketlerinin teknoloji yöneticilerini ağırladı. Teknoloji liderleri bir araya gelerek, Dijital Transformasyon ile beraber bilişim sektöründe yaşanan hızlı dönüşümün ortaya çıkardığı ihtiyaçları ve bulut çözümlerinin ihtiyaçlara yönelik sunduğu avantajları konuştular.

IBM Modern Alt Yapı Çözümleri ile oluşturulan mimari, Bulutistan'ın Profesyonel Hizmetler Ekibi tarafından Türkiye'de Equinix veri merkezlerinde yönetiliyor. Platformun yüksek bant genişliği ve performans sunan yapısı, Avrupa'daki diğer entegre Equinix veri merkezlerinden hizmet veren küresel bulutlarla birlikte hibrit projelerin başarıyla hayata geçirilmesine olanak sağlıyor.

İhtiyaca göre tasarlanan ortam, "kullandığın kadar öde" hizmet modeli

SAP HANA, bellek içi teknolojilerin getirdiği baş döndürücü performansıyla, geleneksel sistemlere kıyasla çok daha hızlı ve kesintisiz bir altyapı sunuyor. "Kullandığın kadar öde" modeliyle sunulan hizmet, işletmelere platformu sadece ihtiyaç duydukları kadar kullanma ve maliyet tasarrufu yapma imkanı veriyor.

"Maliyetler yerel, rekabet gücü ise küresel ölçekte"

Türk Lirası üzerinden belirlenen maliyetler sayesinde platformun Türkiye'deki işletmelere küresel devlerle eşit koşullarda rekabet etme imkânı tanıyacağına dikkat çeken Bulutistan Genel Müdürü Begim Başlıgil:

"Hali hazırda Türkiye'nin önde gelen kurumlarından 20'si SAP HANA hizmetini altyapımızdan kullanıyor ve bu sayı her geçen gün hızla artıyor. Müşterilerimiz SAP HANA için donanım yatırımı yapmak yerine sadece kullandıkları kadarını ödüyorlar; kullanım kapasitelerini ise istedikleri zaman artırıp azaltabiliyorlar. SAP sistemlerini bu yapı üzerinde çalıştıran müşterilerimiz için erişilebilirlik ve performansın çok önemli olduğunu biliyoruz, IBM Power mimarisi ile bu anlamda çok yüksek bir performans elde ediyoruz. 2018 yılındaki hızlı büyümemizde SAP altyapısındaki IBM tercihimizin rolü çok büyük. Sloganımız: Yüksek performans, hızlı kurulum, esnek kullanım!" diye konuştu.