Bulutla kaplanan Atatürk Dağı görsel şölen oluşturdu - Son Dakika
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Bulutla kaplanan Atatürk Dağı görsel şölen oluşturdu

13.05.2022 08:21

Bulutla kaplanan Atatürk Dağı görsel şölen oluşturdu Atatürk siluetine benzemesi nedeniyle yöre halkı tarafından 'Atatürk Dağı' olarak isimlendirilen Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Kirkor Dağı'nın bulutla kaplanan görüntüsü görsel şölen oluşturdu.

Bulutla kaplanan Atatürk Dağı görsel şölen oluşturdu

BİTLİS - Atatürk siluetine benzemesi nedeniyle yöre halkı tarafından 'Atatürk Dağı' olarak isimlendirilen Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Kirkor Dağı'nın bulutla kaplanan görüntüsü görsel şölen oluşturdu.

İlçe genelinde son birkaç gündür etkili olan sağanak yağışlar aralıklarla devam ediyor. Aniden bastıran yağış sonrasında ise zaman zaman sis bulutları etkili oluyor. Bitlis - Tatvan arasında bulunan Benekli köyündeki Kirkor Dağı, yağmur sonrasında bulutlarla kaplandı. Kısa süre içinde yarıya kadar dev bir bulut kütlesiyle kaplanan dağ, görüntüsüyle görsel bir şölen sundu.

Havadan da görüntülenen dağ, yağış sonrası oluşan bulutlu manzarasıyla adeta seyrine doyumsuz bir görüntü oluşturdu.

Bulutla kaplanan Atatürk Dağı görsel şölen oluşturdu
Bulutla kaplanan Atatürk Dağı görsel şölen oluşturdu
Bulutla kaplanan Atatürk Dağı görsel şölen oluşturdu
Bulutla kaplanan Atatürk Dağı görsel şölen oluşturdu

YORUMLAR
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Mustafa Kemal Atatürk, Toros Dağları, Hisarcık, Tatvan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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