Üye Girişi
Bulutlar arasında süzülen ay ışığı Çifte Minareli Medrese'ye güzellik kattı - Son Dakika

Bulutlar arasında süzülen ay ışığı Çifte Minareli Medrese'ye güzellik kattı

18.11.2021 23:32

Erzurum'un simgelerinden Selçuklu eseri Çifte Minareli Medrese'nin bulutlar arasında süzülen ay ışığı ile bütünleşmesi güzel görüntü oluşturdu.

Erzurum'un simgelerinden Selçuklu eseri Çifte Minareli Medrese'nin bulutlar arasında süzülen ay ışığı ile bütünleşmesi güzel görüntü oluşturdu.

Kentin sembolü haline gelen Çifte Minareli Medrese, dengeli mimarisi ve iri motifli süslemeleriyle yerli ve yabancı misafirlerin dikkatini çekiyor.

Gece ışıl ışıl parlayan ve motifleriyle göz kamaştıran Çifte Minareli Medrese'nin özellikle taç kapısında bulunan bezemeler, Selçuklu taş süslemesindeki estetik anlayışın muhteşem örneklerini oluşturuyor.

Gökyüzünde akşam saatlerinde beliren ayın parçalı bulutlar arasında süzülen ışıkları ile bütünleşen tarihi yapıda güzel manzara oluştu.

Bulutlar arasında süzülen ay ışığı Çifte Minareli Medrese'ye güzellik kattı
Bulutlar arasında süzülen ay ışığı Çifte Minareli Medrese'ye güzellik kattı
Bulutlar arasında süzülen ay ışığı Çifte Minareli Medrese'ye güzellik kattı
Bulutlar arasında süzülen ay ışığı Çifte Minareli Medrese'ye güzellik kattı
Bulutlar arasında süzülen ay ışığı Çifte Minareli Medrese'ye güzellik kattı

Çifte Minareli Medrese, Selçuklu, Erzurum, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bulutlar arasında süzülen ay ışığı Çifte Minareli Medrese'ye güzellik kattı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Evli kadına cinsel içerikli mesaj attığı iddia edilen kişiyi tekme tokat dövdüler 00:00 Evli kadına cinsel içerikli mesaj attığı iddia edilen kişiyi tekme tokat dövdüler Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Sedat Peker iması: Benim cebime 10 bin dolar koyan yok 23:17 Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Sedat Peker iması: Benim cebime 10 bin dolar koyan yok Merkez Bankası faiz indirdi, dolar tutulamıyor! Akşener de Kılıçdaroğlu'nun çağrısını yineledi 17:35 Merkez Bankası faiz indirdi, dolar tutulamıyor! Akşener de Kılıçdaroğlu'nun çağrısını yineledi
Derbi yaklaşırken: Fenerbahçe kadrosunda Galatasaray'a gol atan hiçbir futbolcu yok 15:54 Derbi yaklaşırken: Fenerbahçe kadrosunda Galatasaray'a gol atan hiçbir futbolcu yok Gelin ve damat, gerdek öncesi kıldıkları namazın görüntülerini paylaştı 15:40 Gelin ve damat, gerdek öncesi kıldıkları namazın görüntülerini paylaştı Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüştü 14:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüştü
Son dakika: Faiz kararı sonrası dolar 11 lirayı aşarak rekor tazeledi 14:25 Son dakika: Faiz kararı sonrası dolar 11 lirayı aşarak rekor tazeledi Son dakika! Merkez Bankası politika faizini 100 baz puanlık indirimle yüzde 15'e düşürdü 14:06 Son dakika! Merkez Bankası politika faizini 100 baz puanlık indirimle yüzde 15'e düşürdü

Son Dakika Haberleri
23:41 Boğazı kesilerek katledilen Neslihan Kaya'nın katil zanlısı yakalandı
23:37 Son Dakika: Ankara'nın Keçiören ilçesinde 3 katlı binada LPG nedeniyle patlama meydana geldi
23:36 TBMM Genel Kurulundaki kanun teklifi görüşmesinde "Kürtçe" tartışması gündem oldu
23:29 Barcelona cephesinden ilginç çıkış! Messi'nin ayrılığına neredeyse zil takıp oynayacaklar
23:22 İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Avam Kamarası Başkanı Hoyle'den "otur" emri aldı
23:16 Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Sedat Peker iması: Benim cebime 10 bin dolar koyan yok
22:54 Temel Karamollaoğlu'ndan koltuk kriziyle ilgili şaşırtan açıklama: Ben teklifi kabul etseydim kriz yaşanmazdı
22:49 Burası Süper Lig, burada gençlere yer yok! Avrupa futbolunda yaş ortalamasının zirvesine oturduk
22:29 Helalleşme mesajı seçim stratejisi mi? Kemal Kılıçdaroğlu merak edilen soruyu bizzat cevapladı
22:23 Üç Kuruş dizisinin başrolü yeni dizisiyle geliyor! Aslıhan Malbora izleyiciyi mest edecek
İmamoğlu ve Yavaş'ın adaylığını neden istemiyor? Kılıçdaroğlu, CHP'yi bekleyen tehlikeden bahsetti İmamoğlu ve Yavaş'ın adaylığını neden istemiyor? Kılıçdaroğlu, CHP'yi bekleyen tehlikeden bahsetti         
00:01
Şırnak'ta askeri araç kazasında astsubay şehit oldu Şırnak'ta askeri araç kazasında astsubay şehit oldu         
23:44
Masterchef Türkiye'nin eski yarışmacı Tunahan Ak'tan Acun Ilıcalı'yı sinirlendirecek hamle Masterchef Türkiye'nin eski yarışmacı Tunahan Ak'tan Acun Ilıcalı'yı sinirlendirecek hamle         
20:25
TÜSİAD, Merkez Bankası'nın faiz kararına tepkili: Merkez Bankası esas hedefini unutmamalı TÜSİAD, Merkez Bankası'nın faiz kararına tepkili: Merkez Bankası esas hedefini unutmamalı         
17:20
Taş ocağındaki bekçiden köpeğe cinsel saldırı! Taş ocağındaki bekçiden köpeğe cinsel saldırı!         
15:44
Türkiye'nin tek aktif volkanı olan Hasan Dağı'nda hareketlilik Türkiye'nin tek aktif volkanı olan Hasan Dağı'nda hareketlilik         
15:04
Anne 14 yaşındaki kızının gözleri önünde cinsel ilişkiye girdi Anne 14 yaşındaki kızının gözleri önünde cinsel ilişkiye girdi         
14:42
Merkez Bankası faiz kararı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "Artık dur Erdoğan" tepkisi Merkez Bankası faiz kararı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "Artık dur Erdoğan" tepkisi         
14:24
Karısını öpmek için Hamdi Alkan'dan izin istedi Karısını öpmek için Hamdi Alkan'dan izin istedi         
13:42
Numan Kurtuluş'tan asgari ücret zammı sinyalleri: Yüzde 25-30 oranında zam Numan Kurtuluş'tan asgari ücret zammı sinyalleri: Yüzde 25-30 oranında zam         
13:33
İngiltere, savaş uçağının enkazını Rusya'dan önce imha ederek bilgilerin çalınmasını önledi İngiltere, savaş uçağının enkazını Rusya'dan önce imha ederek bilgilerin çalınmasını önledi         
13:17
Profesörden garip çağrı: Mars'tan derhal çıkın, yoksa uzaylılar dünyaya saldıracak Profesörden garip çağrı: Mars'tan derhal çıkın, yoksa uzaylılar dünyaya saldıracak         
13:15
Türk defineci kazı sırasında taş kesilmiş yılan buldu! Türk defineci kazı sırasında taş kesilmiş yılan buldu!         
12:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu Osman Öcalan'ın cenazesi konusunda fikir ayrılığı yaşıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu Osman Öcalan'ın cenazesi konusunda fikir ayrılığı yaşıyor         
11:23
Sertap Erener, Can Bonomo ve Öykü Karayel'in sözünü kesip tepki gösterdi Sertap Erener, Can Bonomo ve Öykü Karayel'in sözünü kesip tepki gösterdi         
11:10
Ödüllü çay demleme tekniğini biliyor musunuz? Ödüllü çay demleme tekniğini biliyor musunuz?         
10:27
Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini ileri süren Ece Ronay, 2 milyon TL'lik cip aldı Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini ileri süren Ece Ronay, 2 milyon TL'lik cip aldı         
08:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2021 00:06:10. #1.12#
SON DAKİKA: Bulutlar arasında süzülen ay ışığı Çifte Minareli Medrese'ye güzellik kattı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement