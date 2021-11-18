Bulutlar arasında süzülen ay ışığı Çifte Minareli Medrese'ye güzellik kattı - Son Dakika

Gökyüzünde akşam saatlerinde beliren ayın parçalı bulutlar arasında süzülen ışıkları ile bütünleşen tarihi yapıda güzel manzara oluştu.

Gece ışıl ışıl parlayan ve motifleriyle göz kamaştıran Çifte Minareli Medrese'nin özellikle taç kapısında bulunan bezemeler, Selçuklu taş süslemesindeki estetik anlayışın muhteşem örneklerini oluşturuyor.

Kentin sembolü haline gelen Çifte Minareli Medrese, dengeli mimarisi ve iri motifli süslemeleriyle yerli ve yabancı misafirlerin dikkatini çekiyor.

Erzurum 'un simgelerinden Selçuklu eseri Çifte Minareli Medrese 'nin bulutlar arasında süzülen ay ışığı ile bütünleşmesi güzel görüntü oluşturdu.

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