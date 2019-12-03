Son Dakika Haberleri: Bulutlar gündüzü geceye çevirdi
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Bulutlar gündüzü geceye çevirdi

6 saat önce

İstanbul genelinde bir anda beliren kara bulutlar gündüzü adeta geceye çevirdi.

Bulutlar gündüzü geceye çevirdi, System.String[]

İstanbul genelinde bir anda beliren kara bulutlar gündüzü adeta geceye çevirdi. Gökyüzünü kaplayan kara bulutlar kamera ile görüntülendi.

Yetkililer tarafından yapılan son uyarıların ardından İstanbul semalarını kara bulutlar sardı. Bulutlar, gündüzü adeta geceye çevirdi. Gökyüzünde oluşan yoğun bulutlanmalar kamera ile görüntülendi. Bulutların bir anda belirmesi etkileyici görüntüler oluşturdu. Kara bulutlar, Taksim'den ve kentin birçok noktasından görüntülendi.

(Murat Delice - Erdal Can İçelli - Doğan Can Cesur- Sümer Avcı/İHA)

İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 01:00 Kaynak: İHA
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