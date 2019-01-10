Son Dakika Haberleri: Bulutlar Kartpostallık Görüntüler Oluşturdu

Bulutlar Kartpostallık Görüntüler Oluşturdu

1 saat önce

Bulutlar kartpostallık görüntüler oluşturdu Bulutların dansı kamerada İstanbul siluetini bulutlar süslediİSTANBUL - İstanbul İstanbul'da parçalı bulutların arasından çıkan güneş kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Bulutlar kartpostallık görüntüler oluşturdu
Bulutların dansı kamerada
İstanbul siluetini bulutlar süsledi

İSTANBUL - İstanbul İstanbul'da parçalı bulutların arasından çıkan güneş kartpostallık görüntüler oluşturdu. Hafif kızıla çalan bulutların İstanbul'un siluetine güzellik katan görüntülerine martılar da eşlik etti.
İstanbul'da parçalı bulutların arasından yüzünü gösteren güneş İstanbul'un siluetiyle birleşince kartpostallık görüntüler oluşturdu. Denize demirleyen gemilerin ardından hafif kızıla çalan bulutlar görsel şölen oluşturdu. İstanbul'un her iki yakasından da görülen bulutların kartpostallık görüntüsü İstanbul'un yeni simgelerinden biri olacak olan Çamlıca Kulesine de yansıdı. İstanbul'a dair hem tarihi hem de yeni yapılar da bulutların dansına eşlik etti. Martıların da kanat çırparak ayrı bir güzellik kattığı görüntüler kameralara yansıdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 11:15 Kaynak: İHA

İstanbul, Güncel
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