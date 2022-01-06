Bulutların arasında oluşan ışık hüzmesi yeryüzüne böyle süzüldü - Son Dakika

Bulutların arasında oluşan ışık hüzmesi yeryüzüne böyle süzüldü

BALIKESİR - Balıkesir'de bulutların arasından sızan güneş ışınları seyre doyumu olmayan saniyeler oluşturdu. Balıkesir'de bulutların arasından süzülen güneş ışığının kentin üstünde oluşturduğu manzara, keyifle izlendi.

Balıkesir'de birkaç gündür süren bulutlu ve kapalı hava, yağış ve kasvete neden olurken, seyri hoş manzaralar da oluşturuyor. Şehrin yüksek rakımlı noktalarından izleyen vatandaşlar güneş ışınlarının bulutların arasında oluşturduğu ışık hüzmesi, seyrine doyum olmayan bir görüntü ortaya çıktı. Bazı vatandaşlar ise o anları cep telefonlarıyla ölümsüzleştirdi.