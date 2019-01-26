Bulutların Arasından Çıkan Güneş Dolunayı Andırdı

Antalya'da fırtına sonrası kenti karartan bulutların arasından çıkan güneşin görüntüsü dolunayı andırdı.

Antalya'da fırtına sonrası kenti karartan bulutların arasından çıkan güneşin görüntüsü dolunayı andırdı.



Antalya'da 3 gündür devam eden şiddetli yağış ve fırtına, etkisini akşam saatlerine doğru azalttı. Kent merkezinde özellikle dün gece ve bugün etkili olan sağanak ve fırtına sonrası, zaman zaman güneş kendisini gösterdi. Akşam saatlerine doğru havanın kararmasıyla birlikte batmadan önce kısa süreliğine ortaya çıkan güneşin görüntüsü ise görenleri şaşırttı. Karanlığın çöktüğü sırada ortaya çıkan güneşin görüntüsü dolunayı andırdı. - ANTALYA

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