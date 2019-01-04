Son Dakika Haberleri: Bulutların Arasından Sızan Güneş Işınları Keyifle İzlendi

Bulutların Arasından Sızan Güneş Işınları Keyifle İzlendi

34 dakika önce

BODRUM'da bulutların arasından süzülen güneş ışığının kentin üstünde oluşturduğu manzara, keyifle izlendi.

Bulutların Arasından Sızan Güneş Işınları Keyifle İzlendi, System.String[]
BODRUM'da bulutların arasından süzülen güneş ışığının kentin üstünde oluşturduğu manzara, keyifle izlendi.

Bodrum'da birkaç gündür süren bulutlu ve kapalı hava, yağış ve kasvete neden olurken, seyri hoş manzaralar da oluşturuyor. Bodrum ile Yunanistan'ın Kos Adası arasında, güneş ışınlarının bulutların arasında oluşturduğu ışık hüzmesi, seyrine doyum olmayan bir görüntü yarattı. Bazı vatandaşlar o anları, cep telefonlarıyla ölümsüzleştirdi. - Muğla

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 11:51 Kaynak: DHA

Bodrum, Güncel
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