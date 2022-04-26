Bulutların suya yansıması görenleri büyüledi - Son Dakika
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Bulutların suya yansıması görenleri büyüledi

26.04.2022 11:57
Bulutların suya yansıması görenleri büyüledi

4 mevsim bir başka güzelliğe bürünen Kars'ta canlanan doğayla birlikte bulutlar ve karlı dağların suya yansıması görenleri adeta büyüledi.

4 mevsim bir başka güzelliğe bürünen Kars'ta canlanan doğayla birlikte bulutlar ve karlı dağların suya yansıması görenleri adeta büyüledi.

Kars'ta eriyen karlarla birlikte Kafkas Üniversitesi'nde bulunan çayırlıkta küçük göletler oluşturan kar suları, güneşli ve bulutlu havada bulutların suya yansımasıyla kartpostal görüntüler ortaya çıkardı.

Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi yolunu kullanan vatandaşlar, gördükleri manzara karşısında adeta büyüleniyor.

"ORTA ASYA STEPLERİ GİBİ"

Çok güzel görüntü olduğunu ifade eden vatandaşlar, "Kars'ın güzel bir parçası, güzel bir görüntü, burada özellikle eskide bir angut gölü vardı. Angutların gelip toplandığı, daha sonra kuraklığın etkisiyle azalmıştı. Bu yıl yağış oldu yine toplandı ama eskiden 2-3 ay kalıyordu. Şuan kısa süreli bir göl oluşumu, öğrencilerimizin de biraz eğlencesi deniz özlemlerini gideriyorlar. Böyle bir yapay göl, öğrenciler için eğlenceli olabilir. Mükemmel bir doğa parçası, özellikle yeşili çok güzel, yeşille bulutların birleşimi, suyun birleşimi harika, biraz daha Orta Asya stepleri gibi baharda, çok güzel görüne sahip" dedi.

"KARS ZATEN GÜZEL BİR ŞEHİR"

Bulutların suya yansımanın mükemmel olduğunu belirten vatandaşlar, "Güzel bir manzara, Kars zaten güzel bir şehir, doğasıyla havasıyla, böyle manzaralarda güzel oluyor. Güzel dağın yansıması, bulutun, gökyüzünün yansıması güzel" diye konuştu.

Öte yandan Kafkas Üniversitesi yerleşkesinde oluşan küçük gölet yaban hayvanlarına da kısa süreliğine ev sahipliği yapıyor. Su kuşlarının konakladığı gölet, etrafındaki dağların, bulutların yansımasıyla ilgi odağı olmaya devam ediyor.

(Işık Çapanoğlu - İHA)

Bulutların suya yansıması görenleri büyüledi
Bulutların suya yansıması görenleri büyüledi
Bulutların suya yansıması görenleri büyüledi
Bulutların suya yansıması görenleri büyüledi
Bulutların suya yansıması görenleri büyüledi
Bulutların suya yansıması görenleri büyüledi
Bulutların suya yansıması görenleri büyüledi
Bulutların suya yansıması görenleri büyüledi
Bulutların suya yansıması görenleri büyüledi

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Kafkas Üniversitesi, Orta Asya, Kars, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bulutların suya yansıması görenleri büyüledi - Son Dakika


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