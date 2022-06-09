Bulutların Üzerinde Çin Seddi Manzarası - Son Dakika
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Bulutların Üzerinde Çin Seddi Manzarası

09.06.2022 21:24
Bulutların Üzerinde Çin Seddi Manzarası

QİANXİ, 9 Haziran (Xinhua) -- Havadan çekilen bu fotoğrafta, Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Tangshan kentine bağlı Qianxi ilçesinden bir Çin Seddi manzarası görülüyor, 9 Haziran 2022. (Fotoğraf: Li Shaohua/Xinhua)

QİANXİ, 9 Haziran (Xinhua) -- Havadan çekilen bu fotoğrafta, Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Tangshan kentine bağlı Qianxi ilçesinden bir Çin Seddi manzarası görülüyor, 9 Haziran 2022. (Fotoğraf: Li Shaohua/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Hebei, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bulutların Üzerinde Çin Seddi Manzarası - Son Dakika

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