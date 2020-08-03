Bulutların üzerindeki İkizdere Vadisi ilgi çekiyor - Son Dakika

Bulutların üzerindeki İkizdere Vadisi ilgi çekiyor

RİZE'nin İkizdere Vadisi'nin sık ormanla kaplı görüntüsü, yeşil örtüsü, gölleri, şelaleleri, termal kaplıcaları, ahşap evleri ve bulutların üzerindeki yaylaları ziyaretçilerin beğenisini topluyor.

Bulutların üzerindeki İkizdere Vadisi ilgi çekiyor, System.String[]

RİZE'nin İkizdere Vadisi'nin sık ormanla kaplı görüntüsü, yeşil örtüsü, gölleri, şelaleleri, termal kaplıcaları, ahşap evleri ve bulutların üzerindeki yaylaları ziyaretçilerin beğenisini topluyor.

Kente yaklaşık 60 kilometre uzaklıkta bulunan ilçedeki İkizdere Vadisi, bozulmamış yeşil örtüsü, yayları, gölleri, ormanlık alanları, ahşap evleri ve muhteşem manzarasıyla dikkat çekiyor. Bölgede sıcak hava ve nemin etkisinden kurtulmak isteyenlerin yanı sıra turistler de vadiye ilgi gösteriyor. Bulutların üzerindeki yaylalara gelenler, seyrine doyumsuz manzaraların keyfini çıkarıyor. İkizdere ilçesinin Ilıca köyünde yer altından 72 derece sıcaklıkla çıkan ve içerdiği 4541 mineral oranı ile dünyanın en kalitelilerinden olduğu belirtilen termal su kaynağı da şifa arayanların adresi oluyor. Hastalıklara karşı koruyucu özelliği de olduğu söylenen termal su kaplıcaları, koronavirüs salgını ile daha çok tercih ediliyor. Termal suya girenler, hastalıklardan korunmaya çalışıyor, şifa arıyor.

'SICAK YERLERDEN GELİYORLAR'Turizmci Amaç Ekşi, İkizdere Vadisi'nin yükselen yıldız olduğunu belirterek, "Normal dönemlerde Arap turistlerin tercih ettiği bir yerdik. Bu sene pandemi dolasıyla iç pazara yöneldik. Gelen misafirlerimiz ağırlıklı olarak Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nden oluyor. Havanın sıcak olduğu bölgelerden gelenler serin olduğu için burayı tercih ediyorlar. Bizim tercih edilmemizin en önemli özelliği ise termal suyumuz. Kükürtlü ve bol minareli termal havuzlarımız ile hizmet vermeye devam ediyoruz. Misafirlerimiz de bu havuzun keyfini çıkartıyorlar" dedi. 'GECE BATTANİYE BİLE İSTEDİK'İkizdere Vadisi'ne gelen Ahmet Altan ise "Açıkçası böyle bir vadi beklemiyorduk. Harika bir yer. Ailecek geldik. Genelde Ege Bölgesi'nde tatil yapardık. Bu sene ilk defa Karadeniz'e geldik. Mükemmel bir yer. Burası aile ortamı için tatil yapılabilecek en güzel yerlerden diyebilirim" diye konuştu. Deniz Altan da " Çorum'dan geliyorum. Vadiyi harika buldum. Özellikle kaplıca için geldik. Kükürt havuzlarına girmek için burayı tercih ettik. Burada hava çok güzel. Ağustos ayında bu kadar serin ve güzel havayı bulmak zor. Memleketimde hava 35-40 derece" dedi.

Mehmet Turgut ise " Diyarbakır'dan buraya tatile geldik. Burayı çok beğendim. Herkesi davet ediyorum. Diyarbakır'da hava 40-45 derece o kadar sıcak ki bayramda dışarı çıkamazdık. Burada geceleri battaniye ve yorgan istediğimiz dahi oldu. Herkesin bu vadiyi gezip görmesi gerekiyor" diye konuştu.


Diyarbakır, İkizdere, Termal, Ilıca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.08.2020 08:26

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bulutların üzerindeki İkizdere Vadisi ilgi çekiyor - Son Dakika
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