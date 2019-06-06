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Bulutların üzerindeki yaylaya tatilci akını

13 dakika önce

DOĞU Karadeniz'de yılın büyük bölümü bulutların üzerinde kalan Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki ünlü Pokut Yaylası, bayramda da tatilcilerin akınına uğradı.

Bulutların üzerindeki yaylaya tatilci akını, System.String[]
DOĞU Karadeniz'de yılın büyük bölümü bulutların üzerinde kalan Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki ünlü Pokut Yaylası, bayramda da tatilcilerin akınına uğradı.
Karadeniz Bölgesi'nde yüksek rakımlı dağların altında kalan bulutların üzerindeki yaylalar, ziyaretçilere görsel şölen sunuyor. Bölgedeki yaylalar, doğası, havası ve suyu ile ilgi görüyor. Bulutların üzerinde kalan çoğu yayla, ziyaretçilerine muhteşem bir manzara sunuyor. Doğu Karadeniz'de yılın çoğunu bulutların üzerinde geçiren Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki ünlü Pokut Yaylası bu yıl da tatilcilerin akınına uğruyor. Dik ve virajlı yollardan zorlu bir yolculukla ulaşılan eşsiz güzellikteki yayla, manzarası, doğası ve ahşap evleri ile ziyaretçilerini ağırlıyor. Deniz seviyesinden 2080 metre yükseklikte yer alan ve sis bulutu içerisinden geçilerek ulaşılan yaylada, bulut denizi oluşuyor. Bu yaylalara çıkan yöre halkı ile yerli ve yabancı turistler de eşsiz manzaranın keyfini çıkarıyor. Bulutların üzerindeki yaylayı görmek isteyen tatilciler, yayla yolunda uzun araç kuyrukları oluşturuyor. Tatilciler, yaylanın doğasına hayran kaldıklarını anlattı.
ZENGİN BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞE SAHİP
Çamlıhemşin ilçesine 15 kilometre mesafedeki Pokut, Fırtına ve Hala derelerinin oluşturduğu vadi arasında bulunan Sal-Hazindağ yayla dizisinin ilk durağıdır. Doğa yürüyüşü yapmak, fotoğraf çekmek ve dinlenmek için ideal bir ortama sahip olan yayla, zengin biyolojik çeşitliliğinin yanı sıra özgün mimarisiyle de dikkat çekiyor. Mayıs ayında gelen yaylacılarla Ekim ayına kadar hareketliliğini koruyan Pokut Yaylası'na, doğal yaşlı ormanlar ve kaynak sularıyla bezeli gizemli bir parkurdan geçilerek ulaşılıyor.
'DOĞAL KLİMAYI ANDIRIYOR'
Rize Kültür ve Turizm Müdürü İsmail Hocaoğlu, turizmde trendin, doğa ve kültüre dayalı olarak değiştiğini belirterek, yerli ve yabancı turistler için Doğu Karadeniz Bölgesi'nin cazibe merkezine dönüştüğünü söyledi. Bölgenin eşsiz doğaya sahip olduğunu belirten Hocaoğlu, "Yazın yaylalarımızı, vadilerimizi ziyaret eden insanların çoğu, gördükleri manzaralardan etkileniyor. Yazın en sıcak dönemlerde Rize yaylaları, 'doğal klima' vazifesi görüyor. Genel atmosfer, mikro klimayı andırıyor. Şehir merkezinden yarım saat yukarılara çıktığınızda su ve yeşil doğayla yolculuk ediyorsunuz. Rize eşsiz bir turizm destinasyonuna sahip" dedi.


- Rize
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 10:14 Kaynak: DHA
Karadeniz Bölgesi, Doğu Karadeniz, Çamlıhemşin, Rize, Güncel
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