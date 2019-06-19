BULUTLARLA KARARAN GÖKYÜZÜ ŞİMŞEKLERLE AYDINLANDI
1 saat önce
İstanbul'da günün ilk ışıklarıyla birlikte, yağmur bulutlarıyla kararan gökyüzü, peş peşe çakan şimşeklerle aydınlandı.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 07:23 Kaynak: DHA
İstanbul'da günün ilk ışıklarıyla birlikte, yağmur bulutlarıyla kararan gökyüzü, peş peşe çakan şimşeklerle aydınlandı.
İstanbul yeni güne yağmurla başladı. Özellikle Boğaz'a kıyısı olan bölgelerde kısa süreli etkili olan yağmur öncesinde gökyüzü kara bulutlarla kaplandı. Yağmur bulutlarıyla kararan gökyüzünü ardı ardına çakan şimşekler aydınlattı.
Görüntü dökümü:
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- Şimşekler
- Genel ve detaylar
19.06.2019 - 07.18 Haber Kodu : 190619016
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İstanbul güne yağmurla başladı