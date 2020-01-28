Bulutlu köyüne "konteyner mahalle" kurulması için çalışma başlatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bulutlu köyüne 'konteyner mahalle' kurulması için çalışma başlatıldı - Son Dakika

Bulutlu köyüne "konteyner mahalle" kurulması için çalışma başlatıldı

6 saat önce

Elazığ merkezli depremde etkilenen Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Bulutlu köyünde "konteyner mahalle" kurulması için çalışma başlatıldı.

Elazığ merkezli depremde etkilenen Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Bulutlu köyünde "konteyner mahalle" kurulması için çalışma başlatıldı.

Depremde 26 evin hasar gördüğü Bulutlu köyünde, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının koordinesinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce konteyner mahalle kurulacak. Köye 500 metre mesafedeki alanda kurulacak 26 konteyner evde depremzedeler kalacak.

Konteyner mahallenin alt yapısının kurulmasına destek veren Malatya Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, depremzedelere sıcak yemek dağıtımı da yapıyor.

Depremde evi ağır hasar gören 57 yaşındaki Mehmet Özcan, "Evimiz yıkıldı, deprem olduğu anda biz odadaydık. Kapıyı açamadık, yatak ve misafir odamız çöktü. Biz kendimizi dışarı attığımızda toz, toprak içerisindeydik. Kendimizi dışarı zor attık. O heyecandan ne yaptığımızı da bilmiyorduk." dedi.

Köylerinde can kaybı olmamasının sevindirici olduğunu belirten Özcan, "Rabb'ime şükür can kaybı olmadı, CenabıAllah devletimize zeval vermesin. Devletimiz, valimiz, büyükşehir belediye başkanımız geldi, hasar tespiti yaptı. Şükür, yardımlar da geliyor. Battaniye geldi, konteyner kuruluyor yukarıda. Caminin lojmanında kalıyoruz. Buradaki evlerin hepsi ağır hasar gördü." diye konuştu.

Ramazan Özcan da deprem sırasında evde olduğunu anlatarak, "Çocuklar koştu, ben koşamadım, ben kapının eşiğindeyken deprem şiddetlendi. Toprak sıvalar üzerime döküldü. Elektrikler gitti, mahalle toz içindeydi. Dışarı çıktık, mahalleyi gezdim, ölü falan yoktu. Devletimiz bizim için konteyner getirecek, yiyecek geliyor. Allah devletimizden razı olsun." sözlerine yer verdi.

Bulutlu köyüne konteyner mahalle kurulması için çalışma başlatıldı

Battalgazi, Malatya, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 12:35 Kaynak: AA
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