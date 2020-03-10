Bulvar çalışması için 10 yıl önce boşlatılan tek katlı bina çöktü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bulvar çalışması için 10 yıl önce boşlatılan tek katlı bina çöktü - Son Dakika

Bulvar çalışması için 10 yıl önce boşlatılan tek katlı bina çöktü

6 saat önce

ADANA'da, 2010 yılında, bulvar genişletilmesi için belediye tarafından istimlak edilip, boşaltılan tek katlı bina, gece yarısı çöktü.

Bulvar çalışması için 10 yıl önce boşlatılan tek katlı bina çöktü, System.String[]

ADANA'da, 2010 yılında, bulvar genişletilmesi için belediye tarafından istimlak edilip, boşaltılan tek katlı bina, gece yarısı çöktü. Enkaz kaldırma çalışması yapılırken, yıkıntı altında kalan olmadığı öğrenildi.

Seyhan ilçesine bağlı Narlıca Mahallesi Ray Sokak'ta bulunan binalar, 10 yıl önce, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nın devamının yapılması için belediye tarafından istimlak edilerek, yıkılmaya başlandı. Boşaltılan ancak hala yıkılmayan bazı binalar, atık kağıt toplayanlar ile madde bağımlıları tarafından kullanılır oldu. Gece yarısı boş binalardan tek katlı olan, gürültüyle çöktü. Mahalleli, kısa süreli panik yaşarken, polise haber verdi. İhbarla bölgeye gelen ekipler, enkaz çevresine güvenlik şeridi çekti. Enkaz kaldırma çalışması yapılırken, yıkıntı altında kalan olmadığı öğrenildi.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 10:14 Kaynak: DHA
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