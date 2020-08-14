Bulvar düzenlemesi Gölmarmara'ya prestij katacak - Son Dakika

Gölmarmara'nın en işlek caddelerinden biri olan Atatürk Bulvarı, Manisa Büyükşehir Belediyesinin çalışmasıyla baştan aşağı yenileniyor. MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından alt yapı çalışması da yapılan bulvar, Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı aydınlatma, üst yapı ve peyzaj uygulamalarıyla modern ve prestijli bir görünüme kavuşuyor.

Şehre değer katan yatırımları bir bir hayata geçiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gölmarmara ilçesi Atatürk Bulvarı'nda prestij cadde çalışmasına başladı. Yürütülen çalışmaları Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Gölmarmara Muhtarlık İşleri Şube Müdür Vekili Kağan Tunçelli, Atatürk Mahalle Muhtarı Nalan Arı birlikte inceledi.

"İlçemize yakışacak, güzel bir çalışma"

Çalışmalar tamamlandığında ilçeye yakışır, güzel bir hizmet olacağını ifade eden Atatürk Mahalle Muhtarı Nalan Arı, "Çalışmalar doğalgazla birlikte başladı. Daha sonra MASKİ tarafından bütün su alt bağlantıları elden geçirildi. Kaldırım çalışmaları, yol çalışmaları, aydınlatmalarıyla güzel bir hizmet olacak. İlgilenenlere teşekkür ederiz" dedi.

"Prestij caddesi kazandırıyoruz"

Yürütülen çalışmalar hakkında teknik bilgi veren Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, "Gölmarmara ilçemizin en prestijli, en işlek caddelerinden biri olan Atatürk Bulvarında çalışmalarımıza başladık. Bulvarda, Atatürk heykelinin bulunmasından dolayı projemiz Anıtlar Kurulundan onaylı. Yaklaşık 300 metrelik bulvarda, bir meydan düzenlememiz olacak. TEDAŞ'a ait aydınlatmalar kaldırılarak, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin aydınlatma sistemi konulacak. Burada granit parke, granit oluk döşeme işlerine başladık. MASKİ tarafından alt yapı çalışmaları yapılıyor. İçme suyu hatları yenilendi. Abone bağlantılarının tamamlanmasının ardından da, kaldırımlardaki çalışmalarımıza başlayacağız. Gölmarmara'mıza prestij caddesini kazandırmış olacağız" diye konuştu.

Açıklamaların ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, mevcut bulvarda esnafı ziyaret ederek görüşlerini dinledi. Bulvar üzerindeki esnaf ve vatandaşlar, yapılan çalışma nedeniyle memnuniyetini paylaşarak, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti. - MANİSA