Otomobildeki yangını çevredekiler söndürdü - Son Dakika

SİVAS'ta motor kısmından alev alan otomobildeki yangın, çevredekilerin müdahalesiyle söndürüldü.

Kentin yoğun noktalarından İnönü Bulvarı'nda bugün saat 15.00 sıralarında Ahmet Harputçu (56) yönetimindeki 58 FY 075 plakalı otomobil, seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. Harputçu yolun sağına çekip indi. Yardıma koşan çevredekilerin yangın tüpüyle alevlere müdahale etti. Bu sırada aracın motor kısmında küçük çaplı patlama oldu. Yangın, kısa sürede kontrol altına alındı. Bölgeye gelen Sivas Belediyesi İtfaiye ekipleri ise otomobilde soğutma çalışması yaptı.

Otomobilin sürücüsü Ahmet Harputçu, "Aracımı sanayide tamir ettirdim, muayeneye götürüyordum. Buraya geldiğimde aracım aniden alev aldı. Dumanlar, alevler çıkmaya başlayınca sağ olsunlar çevredekiler söndürdüler" dedi.

Kullanılmaz hale gelen otomobil, çekiciyle bölgeden kaldırıldı.