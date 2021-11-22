BULVAR ÜZERİNDE ALEV ALAN OTOMOBİLİ ÇEVREDEKİLER SÖNDÜRDÜ - Son Dakika

SİVAS'ta seyir halindeki otomobil motor kısmından alev aldı. Motor kısmında hafif çaplı patlamaya neden olan yangın, çevredekilerin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, saat 15.00 sıralarında kentin en yoğun yerlerinden biri olan İnönü Bulvarı üzerinde yaşandı. Bulvar üzerinde Ahmet Harputçu (56) yönetimindeki 58 FY 075 plakalı otomobil, seyir halindeyken motor kısmından duman çıkmaya başladı. Harputçu otomobili durdurarak araçtan indi. Alev alan otomobili fark eden çevredekiler yangın tüpüyle alevleri söndürmek için müdahale etti. Bu sırada aracın motor kısmında hafif çaplı patlama yaşandı. Yangın çevredekilerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. İhbarla gelen Sivas Belediyesi İtfaiye ekipleri ise otomobilde soğutma çalışması yaptı. Otomobil sürücüsü Ahmet Harputçu, "Aracımı sanayide tamir ettirdim, muayeneye götürüyordum. Buraya geldiğimde aracım aniden alev aldı. Dumanlar, alevler çıkmaya başlayınca sağ olsunlar çevredekiler söndürdüler" dedi. Kullanılamaz hale gelen otomobil, çekici yardımıyla kaldırıldı.