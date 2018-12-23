Bulvarda Ters Yönde İlerleyen Araç Kazaya Neden Oldu: 4 Yaralı

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Ankara'da Daha Önce 5 Kez Büyük İkramiye Kazandıran Bayide, 70 Milyonun Hayalini Kuranlar Uzun Kuyruklar Oluşturdu

Başkent'te Şizofreni Hastası Öğretmen, Tüm Mahalleyi Ayağa Kaldırdıktan Sonra Boğazına Bıçak Dayayıp Polisleri Taşladı

Düğün Sırasında Ateş Eden Maganda Dehşet Saçtı! 4'ü Kadın Çok Sayıda Yaralı Var