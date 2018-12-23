Son Dakika Haberleri: Bulvarda Ters Yönde İlerleyen Araç Kazaya Neden Oldu: 4 Yaralı

Bulvarda Ters Yönde İlerleyen Araç Kazaya Neden Oldu: 4 Yaralı

4 saat önce

ANKARA'nın Keçiören ilçesinde bulvar üzerinde ters yönde ilerleyen otomobil, karşı yönden gelen başka bir otomobille çarpıştı.

Bulvarda Ters Yönde İlerleyen Araç Kazaya Neden Oldu: 4 Yaralı, System.String[]
ANKARA'nın Keçiören ilçesinde bulvar üzerinde ters yönde ilerleyen otomobil, karşı yönden gelen başka bir otomobille çarpıştı. Kazada, 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabaha karşı Keçiören ilçesi Yeşilöz Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı'nda meydana geldi. Bulvarda, ters yönde ilerleyen sürücüsünün ismi belirlenmeyen 33 HV 946 plakalı otomobil, Mehmet A. yönetimindeki 06 EV 9042 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Her iki aracın da hurdaya döndüğü kazada, Aykut Ç., Erkan Ç., Sadık K. ve Dursun T. yaralandı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesi sırasında yaralılar arasında tartışma yaşandı. 06 EV 9042 plakalı otomobildeki kişiler, ters yönden gelen araçtaki yaralıları darp etmeye kalkıştı. Polis ekipleri, araya girerek tarafları yatıştırdı. Kaza nedeniyle 2 şeridi trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 10:21 Kaynak: DHA

Yeşilöz, Ankara, Keçiören, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ankara'da Daha Önce 5 Kez Büyük İkramiye Kazandıran Bayide, 70 Milyonun Hayalini Kuranlar Uzun Kuyruklar Oluşturdu Başkent'te Şizofreni Hastası Öğretmen, Tüm Mahalleyi Ayağa Kaldırdıktan Sonra Boğazına Bıçak Dayayıp Polisleri Taşladı

Düğün Sırasında Ateş Eden Maganda Dehşet Saçtı! 4'ü Kadın Çok Sayıda Yaralı Var Saldırgan, Uyuşturucu Sattığını İddia Ettiği Suriyeli Genci Bacaklarından Vurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2018 14:58:10. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bulvarda Ters Yönde İlerleyen Araç Kazaya Neden Oldu: 4 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]