Son Dakika Haberleri: Bulvarların ve refüjlerin bakımları yapılıyor
Son Dakika Yaşam Haber

Bulvarların ve refüjlerin bakımları yapılıyor

1 saat önce

Kilis Belediyesi Park ve Bahçe Müdürlüğü tarafından bulvarların ve refüjlerin bakımları sürerken, yeni ağaç ile çiçekler ekilmeye başlandı.

Bulvarların ve refüjlerin bakımları yapılıyor, System.String[]

Kilis Belediyesi Park ve Bahçe Müdürlüğü tarafından bulvarların ve refüjlerin bakımları sürerken, yeni ağaç ile çiçekler ekilmeye başlandı.


Park ve Bahçe Müdürlüğü tarafından çevre yolu toprak düzenleme, Vali Güner Özmen Bulvarı sulama çalışmalarına devam ediyor. Kilis geneli orta refüjlerin sulama çalışmalarına devam ederken, Menekşe tohumu ekimi hızla devam ediyor. Gaziantep yolu orta refüjlerdeki çiçeklere şekil verme çalışmaları devam ederken, Fen Lisesi yanı Yeni Dünya Parkı temizleniyor. Ekrem Çetin Mahallesi Şehit İlhami Hardal parkı çalışmalara başlandı. Sağlık İl Müdürlüğü önü İstiklal caddesi yürüyüş yolu çevresi çim ekilecek alan yüklenici firma tarafından temizleniyor.


Çim ekilecek yerin toprak dökülmeden önce enkazların alınması yapılıyor. - KİLİS

Çocuk İzleme Merkezi, Kilis Belediyesi, Bahçe, Kilis, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 10:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Üç yıl sonra ortaya çıkan diyalog! Kılıçdaroğlu'nun "İmam Hatip" sorusu, Erdoğan'ı şaşkına çevirmiş
Eşinden şiddet gören Aslıhan, balkondan aşağı atladı Hamile kadına dehşeti yaşatan magandaların baklavacı dükkanları kapanmaya başladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.9.2019 11:34:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bulvarların ve refüjlerin bakımları yapılıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]