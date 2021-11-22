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Bulyon tabletlere dikkat! İngiltere ve Türkiye'deki et-tavuk oranları farklı! - Son Dakika

Bulyon tabletlere dikkat! İngiltere ve Türkiye'deki et-tavuk oranları farklı!

22.11.2021 13:34
Bulyon tabletlere dikkat! İngiltere ve Türkiye'deki et-tavuk oranları farklı!

Aynı markanın İngiltere'de satılan tavuk suyu bulyonda yüzde 4 tavuk içeriği bulunurken, Türkiye'de ise bu oran 0,005. Et suyunda da oran İngiltere'de yüzde 5, Türkiye'de ise 0,01. Türkiye'deki ürünlerin içinde MSG bulunuyor bu da bir çok hastalığa yol açıyor.

Yemeklere tat vermesi için kullanılan ünlü bir markanın bulyonların içeriği ile İngiltere'de aynı marka, aynı ürünlerin içeriği arasında 500 kat fark olduğu iddia edildi. Sosyal medya platformu Twitter'da "Gıda Dedektifi" isimli hesap tarafından paylaşılan tavuk suyu bulyon ve et suyu bulyon ürünlerinin içeriği görenleri şaşırttı.

Bulyon tabletlere dikkat! İngiltere ve Türkiye'deki et-tavuk oranları farklı!

İNANILMAZ ORAN

Gıda Dedektifi isimli Twitter hesabından "Soran olursa ikisi de tavuk bulyon dersiniz! İngiltere'de yüzde 4 tavuk içeriği bulunan tavuk bulyon, Türkiye'de yüzde 0,05 yani onbinde 5 tavuk içeriğiyle satılıyor. İngiltere'deki ürün MSG içermiyorken, Türkiye'de aroma arttırıcı olarak MSG ve türevleri yer alıyor." ifadeleriyle ünlü markanın tavuk bulyon ürünün görseli paylaşıldı.

ARADA 500 KAT FARK VAR

Bulyon tabletlere dikkat! İngiltere ve Türkiye'deki et-tavuk oranları farklı!

Türkiye'de satılan aynı marka aynı ürün arasında farklı ortaya koyan Gıda Dedektifi, ikinci paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Aynı marka, aynı ürün; Aradaki fark bu sefer 500 kat! Ünlü markanın et suyu bulyon İngiltere'de yüzde 5 oranında dana eti ve yağ içeriyorken, Türkiye'de bu oran yüzde 0,01 yani sadece onbinde 1'dir. İki üründen Türkiye'de üretilen versiyonda MSG bulunmaktadır."

MSG NEDİR?

MSG kısaltmasıyla da bilinen monosodyum glutamat Türkiye'de "Çin tuzu" diye de biliniyor.

Araştırmalar göre MSG; özellikle sinir sistemi için toksik bir madde olduğunu, nörolojik hastalıklara yol açabiliyor. Alzheimer ve parkinson, baş ağrıları, yüz, boyun, ense ve kollarda yanma ile ortaya çıkan nöbetler ve bulantı, çarpıntı, nefes darlığı şikayetleri de olası yan etkileri arasında.

Uzmanlar ayrıca MSG'nin eklendiği besinlerin fazla tüketilmesinin yetişkinlerde ve çocuklarda ağırlık artışı ve buna bağlı olarak insülin direnci yarattığını da belirtiyor.

Bulyon tabletlere dikkat! İngiltere ve Türkiye'deki et-tavuk oranları farklı!

Yemek, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Bulyon tabletlere dikkat! İngiltere ve Türkiye'deki et-tavuk oranları farklı! - Son Dakika


YORUMLAR (1)
  • bülent C.: Almayın kullanmayın , ayrıca TR. de gıda sektörünü kontrol eden mekanizmaların işlerini yaptığını sanmıyorum. İnsan sağlığı ile oynayanların sert şekilde cezalandırılmaları gerekiyor. Bu gıdalardan dolayı hasta olanlar ayrıca devletin sağlık sistemindeki maliyetleride etkiliyor. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: Bulyon tabletlere dikkat! İngiltere ve Türkiye'deki et-tavuk oranları farklı! - Son Dakika
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