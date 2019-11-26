BUMATECH Bursa Makine Teknolojileri Fuarları 28 Kasım'da kapılarını açacak

Metal İşleme Teknolojileri, Saç İşleme Teknolojileri ve Otomasyon fuarlarını tek çatı altında buluşturan BUMATECH Bursa Makine Teknolojileri Fuarları, 28 Kasım'da ziyaretçilerini ağırlamaya başlayacak.

TÜYAP'tan yapılan açıklamaya göre, TÜYAP Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek fuarlara, 21 ülkeden 372 firmanın temsilcileri katılacak.

Fuar alanındaki 40 bin metrekarelik 7 salonda gerçekleşecek organizasyonda, 65 ülkeden 40 binden fazla profesyonel ziyaretçi beklenirken 1 milyar liralık ticaret hacmi hedefleniyor.

İnsanlarla çalışan robot kollardan 3 boyutlu yazıcı ve tarayıcılara, fiber lazer optik kesim makinesinden CNC tezgahlara kadar geniş ürün grubu ile ziyaretçilere her ihtiyaca yönelik çözümler sunan fuarlar ile makine sektörünün nabzı 4 gün boyunca Bursa'da atacak.



Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü, etkinliğin sektördeki gelişmeleri yakından incelemek ve yerli makine sektörünün gücünü görmek isteyenler için bir fırsat niteliğinde olduğunu bildirdi.

Endüstri 4.0 ile sanayide gerçekleşen dijital atılımların işletmelerin rekabet gücünü artırırken ülke ekonomisine de önemli katkılar sunduğunu belirten Ersözlü, "Fuarlarımız da sektördeki teknolojik gelişmeler ile birlikte gerçekleşen son örnekler sergileniyor. Fuarımız, katılımcılarımızın yüzde 80'i yerli ve ihracatçı firmaları olması özelliği ile de diğer makine fuarlarından farkını ortaya koyuyor. Fuar süresince gerçekleşecek ticari faaliyetler ile ülke ve bölge ekonomisine katma değer sağlanacak." ifadelerini kullandı.



Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay da Bursa iş dünyası olarak "Bursa Büyürse Türkiye Büyür" inancıyla çalışmayı sürdürdüklerini kaydetti.

Bursa'nın Türkiye'nin toplam ihracatındaki payının yüzde 10 olduğunu belirten Burkay, BTSO'nun projelerinin de katkısıyla son 6 yılda Bursa ekonomisine 1300'ün üzerinde yeni ihracatçı kazandırdıklarının bildirdi.

TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ, BTSO, Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD), Makina İmalatçıları Birliği (MİB), KOSGEB ve Bursa Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen fuarın 1 Aralık'ta sona ereceği kaydedildi.