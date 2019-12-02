BUMATECH Bursa Makine Teknolojileri Fuarları'nı 61 ülkeden 39 bin 245 kişi ziyaret etti

Bursa'da 28 Kasım'da başlayıp dün sona eren BUMATECH Bursa Makine Teknolojileri Fuarları'nı 61 ülkeden 39 bin 245 bin kişinin ziyaret ettiği bildirildi.

Tüyap Bursa Fuarcılık AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Tüyap ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından, Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD) ve Makina İmalatçıları Birliği (MİB) iş birliğinde, KOSGEB ve Bursa Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle gerçekleştirilen fuarlarda takım tezgahlarından sac işleme makinelerine, yazılımlardan otomasyon ürünlerine kadar geniş bir yelpazede ürün grupları sergilendi.

Sektörün gelişimi için önemli katkılar sağlayan, makine satışlarını da artıran fuarlar, Tüyap Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde 4 gün sürdü. Fuarlara, 7 salonda 40 bin metrekare kapalı alanda 21 ülkeden 372 firma ve firma temsilciliği katıldı. Fuarlar yüzde 80 yerli katılımcı oranıyla dikkati çekti.

Metal İşleme Teknolojileri, Saç İşleme Teknolojileri ve Otomasyon Fuarlarını tek çatı altında buluşturan, 61 ülkeden 39 bin 245 ziyaretçinin yer aldığı organizasyonda, 1 milyar liralık ticaret hacmi oluşturuldu.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Tüyap Bursa Fuarcılık AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü, ülkelerin kendi üretim teknolojilerine sahip olmalarını büyük bir güç olarak nitelendirdi.

Üretim süreçlerinin temelini meydana getiren ve sağladığı katma değerle büyük önem taşıyan makine imalat sektörünü, oluşturdukları platform ile bir araya getirdiklerini vurgulayan Ersözlü, şöyle devam etti:

"Firmaların son teknoloji inovasyon ürünlerine ev sahipliği yapan fuarımızda, farklı coğrafyalardan gelen iş insanları ile gerçekleşen ikili görüşmeler ülke ekonomisine ve ihracatımıza önemli katkılar sağlandı. Sektör için önemli bir pazar olan fuarlarımız, yerli makinelerin gücünü de gösterdi. Türkiye dahil 61 ülkeden, yurt içinden ise 57 şehirden gelen 39 bin 245 ziyaretçiyi ağırlayan BUMATECH'te yaklaşık 1 milyar lira civarındaki ticaret hacmi ile makine satışlarına katkı sağlandı. Sektöre yeni pazarlar sunmak için pazarlama ağını genişleten BUMATECH Bursa Makine Teknolojileri Fuarları, gelecek yıl 26-29 Kasım tarihlerinde önemli iş bağlantılarına ev sahipliği yapmaya ve yeni pazarlara açılmak ve mevcut pazar paylarını artırmak isteyenler için etkin bir ticaret platformu olmaya hazırlanıyor."

"Yıl sonu yatırım yapmak isteyen imalatçılara önemli fırsatlar sunuldu"

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay da otomotiv, tekstil, kimya, savunma ve havacılık gibi birçok farklı sektöre liderlik yapan Bursa'nın, makine sektöründe de çok güçlü bir altyapıya sahip olduğuna değindi.

Türkiye ihracatının yüzde 10'unu tek başına gerçekleştiren Bursa'nın üretimdeki tecrübesi ve potansiyeli ile sektörün ihracat rakamını çok daha yukarılara taşıyabilecek güce sahip olduğunu aktaran Burkay, "BUMATECH Fuarları ile sektörümüzün yeni teknolojilerini yabancı yatırımcılarla buluşmasını sağlamanın yanı sıra BTSO liderliğinde yürütülen Makine Ur-Ge Projemiz ile de firmalarımızın nitelikli ve ortak akıl ile büyümesine de öncülük ediyoruz. Bursa olarak sektör temsilcilerimizle birlikte önemli başarıların altına imzamızı atmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

MİB Genel Sekreter Yardımcısı Nail Türker ise BUMATECH'in, İvme Paketi ve Hamle Programlarından yararlanmak, özellikle yıl sonu yatırım yapmak isteyen imalatçılarımız için önemli bilgi ve fırsatların sunulmasına aracılık ettiğini belirtti.