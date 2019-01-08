BUMEP ve BENMEP’te sertifika heyecanı
1 saat önce
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Bursa Mobil Eğitim Projesi (BUMEP) kapsamında 3 bin 524, Bursa Engelsiz Mobil Eğitim Projesi (BENMEP) kapsamında da 776 kişiye sertifikaları, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş tarafından törenle takdim edildi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi
tarafından düzenlenen Bursa Mobil Eğitim Projesi (BUMEP) kapsamında 3 bin 524, Bursa Engelsiz Mobil Eğitim Projesi (BENMEP) kapsamında da 776 kişiye sertifikaları, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş
tarafından törenle takdim edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:45
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