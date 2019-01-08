Son Dakika Haberleri: BUMEP ve BENMEP’te sertifika heyecanı

BUMEP ve BENMEP’te sertifika heyecanı

1 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Bursa Mobil Eğitim Projesi (BUMEP) kapsamında 3 bin 524, Bursa Engelsiz Mobil Eğitim Projesi (BENMEP) kapsamında da 776 kişiye sertifikaları, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş tarafından törenle takdim edildi.

BUMEP ve BENMEP’te sertifika heyecanı , System.String[]
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Bursa Mobil Eğitim Projesi (BUMEP) kapsamında 3 bin 524, Bursa Engelsiz Mobil Eğitim Projesi (BENMEP) kapsamında da 776 kişiye sertifikaları, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş tarafından törenle takdim edildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:45 

Alinur Aktaş, Bursa, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Ekonomi
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