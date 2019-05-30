BUMİAD 10’uncu yaşını kutladı
1 saat önce
Bursa Mühendis ve Mimar İş İnsanları Derneği (BUMİAD), 10'uncu yılını, Heykel Atatürk Anıtına çelenk bırakıp saygı duruşunda bulunarak kutladı.
Bursa
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 05:13
Mühendis ve Mimar İş İnsanları Derneği (BUMİAD), 10'uncu yılını, Heykel Atatürk
Anıtına çelenk bırakıp saygı duruşunda bulunarak kutladı.
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