Son Dakika Haberleri: BUMİAD 10’uncu yaşını kutladı
Son Dakika Ekonomi Haber

BUMİAD 10’uncu yaşını kutladı

1 saat önce

Bursa Mühendis ve Mimar İş İnsanları Derneği (BUMİAD), 10'uncu yılını, Heykel Atatürk Anıtına çelenk bırakıp saygı duruşunda bulunarak kutladı.

BUMİAD 10’uncu yaşını kutladı, System.String[]
Bursa Mühendis ve Mimar İş İnsanları Derneği (BUMİAD), 10'uncu yılını, Heykel Atatürk Anıtına çelenk bırakıp saygı duruşunda bulunarak kutladı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 05:13 
Mustafa Kemal Atatürk, Bursa, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Liseli Kızlar, hayallerinin peşinde Avrupa'ya açıldı Bu kadar da olmaz! Dün hakim etek boyuna karıştı, bugün patron işçisini dövdü Başına miğferle vurduğu asker hayatını kaybetmişti! Cezası belli oldu AK Parti İstanbul Adayı Yıldırım: Seçim tartışmasını öyle bitireceğiz ki, kimsenin sesi soluğu çıkmayacak

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.5.2019 18:53:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: BUMİAD 10’uncu yaşını kutladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]