BUMİAD Belediye Başkan Adaylarını Ağırlamaya Devam Ediyor

Yaklaşan 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi BUMİAD, Cumhur İttifakı Nilüfer Belediye Başkan Adayı Necati Şahin'i ağırladı. Seçim çalışmaları kapsamında BUMİAD'ı ziyaret eden Cumhur İttifakı Nilüfer Belediye Başkan Adayı Necati Şahin, BUMİAD Üyesi mimar ve mühendis iş adamlarıyla bir araya geldi.

Etkinlik BUMİAD Başkanı Şaban Bozdemir'in açılış konuşması ile başladı.

Daha sonra konuşan Bursa Milletvekili ve TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, Necati Şahin'le birlikte 1 Nisan sabahı Nilüfer'in AK Parti belediyeciliği ile tanışacağını söyledi.

"Nilüfer'i teknik kadrolar ile yöneteceğiz"

Çavuşoğlu'nun ardından konuşan Cumhur İttifakı Nilüfer Belediye Başkan Adayı Necati Şahin, Nilüfer'in, hak ettiği değere kısa süre içinde kavuşturacaklarını söyledi. Şahin, " Bizler her yönüyle bu güzel şehri yönetmek için hazırız.Teknik bir insanım ve teknik insanların elinin bu şehri, geleceğe daha emin şekilde götüreceğini inanıyorum.Nilüfer emin ve ehil ellerin yönetimine ne yazık ki muhtaç " dedi.

Cumhur İttifakı Nilüfer Belediye Başkan Adayı Necati Şahin projeleriyle ilgili yaptığı sunumun ardından BUMİAD Üyesi mimar ve mühendislerin sorularını cevapladı.