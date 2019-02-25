Bumiad'ın Yeni Başkanı Şaban Bozdemir Oldu

BUMİAD'ın 6. olağan genel kurul toplantısına, AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, İyi Parti Bursa Milletvekili Prof. Dr. İsmail Tatlıoğlu, 24. dönem Bursa Milletvekili İlhan Demiröz, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yıldız, AK Parti Nilüfer Belediye Başkan Adayı Necati Şahin, Nilüfer Belediyesi Başkan Vekili ve CHP Nilüfer Belediye Başkan adayı Turgay Erdem, İMSİAD Başkanı Mustafa Andıç, MARSİFED Başkanı Ramazan Kaya, Mimarlar Odası Bursa Şubesi Başkanı Ömer Faruk Şahin ve BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan'ın yanı sıra çok sayıda konuk ile birlikte üyeler katıldılar.

Genel Kurulun açılış konuşmasını yapan önceki dönem başkanı M. Orhan Efe, "Bizim iki Mustafamız var. Birincisi Hak yolunu aydınlatan Hazreti Muhammed Mustafa, ikincisi de Cumhuriyet yolumuzu aydınlatan Mustafa Kemal Atatürk. Bir de, din, dil, ırk, cinsiyet farkı gözetmeksizin bitkiye, hayvana, canlı cansız tüm mahlukata ve insana ön yargısız, yansız tarafsız bakan BUMİAD'ımız var. Tek taraf olduğumuz sarsılmaz noktamız, ülkemizin birlik beraberliği, bölünmezliği, bayrağımızın sonsuza dek tüm vatanda dalgalanması, "Yurtta Sulh Cihanda Sulh" ilkesi ile Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti Cumhuriyet'in kanımızın son damlasına kadar savunuculuğudur" dedi.

Yaklaşan yerel seçimlere de değinen Efe, "Seçimlerin sonunda mutlaka Bursa kazanacak. Çünkü kim seçilirse seçilsin BUMİAD Bursa'nın ve ülkemizin geleceği için her zaman olduğu gibi, bu ülkeye, bu şehre hizmet etmek için varını yoğunu ortaya koyacaktır. Şimdiden seçilecek Başkanlarımıza hayırlı olsun diyoruz ve BUMİAD her zaman onların yanında olacaktır" şeklinde konuştu.

BUMİAD Genel Kuruluna Yoğun ilgi

BUMİAD genel kurulunun protokol konuşmaları bölümünde, MARSİFED Başkanı Ramazan Kaya ile Nilüfer Belediyesi Başkan Vekili ve CHP Nilüfer Belediye Başkan adayı Turgay Erdem duygu ve düşüncelerini paylaşırken, İyi Parti Bursa Milletvekili Prof. Dr. İsmail Tatlıoğlu da ekonomik değerlendirmelerde bulundu.

V. Celal Beysel'in divan başkanlığında gerçekleşen genel kurulda faaliyet raporu ile denetleme kurulu raporlarının okunup müzakeresi ve kabulünden sonra yapılan seçimlerde BUMİAD'ın yeni yönetimi şu isimlerden oluştu;