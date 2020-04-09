Buna göre, sulamada kullanılan arıtılmış atık sular dezenfekte edilecek. - Son Dakika

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Buna göre, sulamada kullanılan arıtılmış atık sular dezenfekte edilecek.
6 saat önce
Buna göre, sulamada kullanılan arıtılmış atık sular dezenfekte edilecek.
Buna göre, sulamada kullanılan arıtılmış atık sular dezenfekte edilecek. Akarsu deşarj bölgesinde su sporlarına ve tahıl yıkamaya izin verilmeyecek.
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 03:58 Kaynak: AA
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