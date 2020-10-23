Bunalım geçiren şahıs sokağı birbirine kattı - Son Dakika

Bunalım geçiren şahıs sokağı birbirine kattı

23.10.2020 17:04

Bunalım geçiren şahıs sokağı birbirine kattı Polis ve mahalle muhtarının ikna çabaları sonucu evinden çıkarılan şahıs hastaneye kaldırıldı Eskişehir'de, iddiaya göre eşinden ayrılan ve önceden de psikolojik sorunları olan şahıs bunalım geçirerek evdeki eşyalarını 3'üncü kattan sokağa atarak...

Bunalım geçiren şahıs sokağı birbirine kattı

Polis ve mahalle muhtarının ikna çabaları sonucu evinden çıkarılan şahıs hastaneye kaldırıldı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de, iddiaya göre eşinden ayrılan ve önceden de psikolojik sorunları olan şahıs bunalım geçirerek evdeki eşyalarını 3'üncü kattan sokağa atarak çevresi için tehlike oluşturdu.

Edilen bilgiye göre; İstiklal mahallesi Esen Sokak'ta ikamet eden E.A., öğle saatlerinde 3'üncü kattaki evindeki eşyaları sokağa atmaya başladı. Yaklaşık 1 saat süren olayda şahıs mutfak tüpünden çocuk bezine kadar bir çok eşyayı sokağa fırlatarak aşağıdaki vatandaşlar için tehlike oluşturdu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve mahalle muhtarının ikna çabalarıyla evinden çıkarılan E.A., sağlık kontrolünden geçmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Çevreye atılan eşyalar yüzünden ortalık savaş alanına dönerken, şans eseri kimse yara almadı.

Bunalım geçiren şahıs sokağı birbirine kattı
Bunalım geçiren şahıs sokağı birbirine kattı
Bunalım geçiren şahıs sokağı birbirine kattı
Bunalım geçiren şahıs sokağı birbirine kattı

Eskişehir, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bunalım geçiren şahıs sokağı birbirine kattı - Son Dakika

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