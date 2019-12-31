Bunalıma girdi, kendini astı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bunalıma girdi, kendini astı - Son Dakika

Bunalıma girdi, kendini astı

6 saat önce

Kayseri'de bunalıma girdiği iddia edilen 1 kişi, kendisini asarak yaşamına son verdi.

Bunalıma girdi, kendini astı, System.String[]

Kayseri'de bunalıma girdiği iddia edilen 1 kişi, kendisini asarak yaşamına son verdi.


Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Selimiye mahallesi Göreme sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda, bunalıma girdiği iddia edilen H.Ü. (63) kendini doğalgaz borusuna astı. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri H.Ü.'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de evde inceleme yaptı. H.Ü.'nün cansız bedeni yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 08:14 Kaynak: İHA
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