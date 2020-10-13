Bunalıma girdi, kendini doğalgaz borusuna astı - Son Dakika

Bunalıma girdi, kendini doğalgaz borusuna astı
13.10.2020 09:59
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bunalıma girdiği iddia edilen bir kişi, kendini doğalgaz borusuna asarak yaşamına son verdi.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bunalıma girdiği iddia edilen bir kişi, kendini doğalgaz borusuna asarak yaşamına son verdi.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Beyazşehir Mahallesi 822. Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda, bunalıma girdiği iddia edilen Salih B. (39) kendini mutfakta bulunan doğalgaz borusuna astı. Ailesinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Salih B.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de olay yerinde güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Salih B.'nin cenazesi de yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ
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