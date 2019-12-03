Son Dakika Haberleri: Bunalıma girdi, kendini tabancayla kafasından vurdu
Son Dakika 3. Sayfa Bunalıma girdi, kendini tabancayla kafasından vurdu - Son Dakika

Bunalıma girdi, kendini tabancayla kafasından vurdu

6 saat önce

Bursa'da bunalıma giren bir genç kendisini silahla başından vurarak ağır yaralandı.

Bunalıma girdi, kendini tabancayla kafasından vurdu, System.String[]

Bursa'da bunalıma giren bir genç kendisini silahla başından vurarak ağır yaralandı.


Olay, İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Çayır Sokak'ta meydana geldi. 25 yaşındaki Mehmet Ö. iddiaya göre girdiği bunalım sonucu apartmanın giriş kapısını kilitleyerek elindeki silahla kafasına ateş etti. Silah sesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen ekipler dış kapının kapalı olmasından dolayı içeriye giremedi. Apartmanda kimse yokken olayı gerçekleştiren gencin yakınları, haberi alır almaz olay yerine koştu. Dış kapının camı kırılarak açılmasının ardından içeri giren ekipler, genci kanlar içerisinde buldu. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mehmet Ö. İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılırken, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekipleri incelemede bulunurken, olayı duyan yakınları gözyaşlarına boğuldu.


Polis ekiplerinin olayla ilgili tahkikatı devam ediyor. - BURSA

İnegöl, Polis, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 10:29 Kaynak: İHA
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