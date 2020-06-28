Bunalıma girdiği iddia edilen yaşlı kadın evinde asılı bulundu - Son Dakika

Bunalıma girdiği iddia edilen yaşlı kadın evinde asılı bulundu

Bunalıma girdiği iddia edilen yaşlı kadın evinde asılı bulundu Manisa'nın Kula ilçesinde bunalıma girdiği iddia edilen yaşlı kadın ikamet ettiği evinin balkon asılı bulundu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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