Bunalıma girdiği iddia edilen yaşlı kadın evinde asılı bulundu - Son Dakika

Bunalıma girdiği iddia edilen yaşlı kadın evinde asılı bulundu

Manisa'nın Kula ilçesinde bunalıma girdiği iddia edilen yaşlı kadın ikamet ettiği evinin balkon asılı bulundu.

Manisa'nın Kula ilçesinde bunalıma girdiği iddia edilen yaşlı kadın ikamet ettiği evinin balkon asılı bulundu.

CNN'in Brezilya'da görev yapan muhabiri canlı yayında gasp edildi
Belediye başkanı adayı hurdaya dönen otomobilden sağ çıktı
Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları 28 Temmuz'da açıklanacak

Olay, saat 17.00 sıralarında Seyitali Mahallesi Hacı Bayram Veli Caddesi 116 Sokak üzerindeki iki katlı bir evde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bunalıma girdiği iddia edilen 66 yaşındaki Akile Ö., evde kimsenin olmadığı bir anda, kendisini ikinci kattaki balkon demirlerine bağladığı ipe asarak intihar etti. Yaşlı kadını gören mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaşlı kadının cansız bedeni, Olay Yeri İnceleme (OYİ) ekiplerinin incelemelerinin ardından önce Kula Devlet Hastanesi morguna, sonra da otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Öte yandan, acı haberi alıp olay yerine gelen yaşlı kadının yakınları ve komşuları sinir krizleri geçirdi.

Savcılık talimatı ile olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Hacı Bayram, Manisa, Kula, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 19:51 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bunalıma girdiği iddia edilen yaşlı kadın evinde asılı bulundu - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

19:45 CNN'in Brezilya'da görev yapan muhabiri canlı yayında gasp edildi 19:27 Belediye başkanı adayı hurdaya dönen otomobilden sağ çıktı 18:02 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları 28 Temmuz'da açıklanacak 17:38 Yağmur Mislina Kılıç'ın YKS için yaptığı Mabel Matiz paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu 17:29 Avrupa'da mültecilere karşı uygulanan şiddet gizli kameraya kaydedildi 16:22 Kısıtlamayı ihlal ettiği için ceza kesilen yaşlı kadın sitem etti: Beni mi buldular? 15:08 Bodrum Belediye Başkanı'ndan uçuk döner fiyatlarına yapılan eleştirilere yanıt 15:02 YKS'den çıkan öğrenci, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı 14:50 Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu 14:20 Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor 14:20 Esed'in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı 11:56 Köyde kurduğu çiftlik örnek oldu! Kazancını duyan tası tarağı toplayıp köye gitmek istiyor 11:21 Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak 23:21 Sayısal Loto'nun iki hafta üst üste Ankara'da aynı ilçeye çıkması dikkat çekti 19:42 Eskişehirspor, sezonun bitimine dört hafta kala 2. Lig'e düştü
CNN'in Brezilya'da görev yapan muhabiri canlı yayında gasp edildi
19:44
Belediye başkanı adayı hurdaya dönen otomobilden sağ çıktı
19:26
Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle vatandaşlar Taksim'e akın etti
19:10
Stuttgart Bundesliga'ya yükseldi
18:45
Rıdvan Dilmen'den TFF'ye sert eleştiri: Trabzonspor ve Alanyaspor'a ceza veremiyorlar, yemiyor
18:29
Dereye giren Suriyeli baba ile 2 oğlu boğuldu, yakınları sinir krizi geçirdi
18:28
Görevden alınan HDP'li Belediye Başkanı Bekir Polat'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
18:27
İkna çalışmaları sonucu birisi gri listede yer alan 3 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
18:22
Eşi ve çocuğunun terk ettiği koca, yol tabelasında intihara kalkıştı
18:15
Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları 28 Temmuz'da açıklanacak
18:02
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2020 20:24:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bunalıma girdiği iddia edilen yaşlı kadın evinde asılı bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]