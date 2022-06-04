Bunalıma giren 91 yaşındaki yaşlı adam evini ateşe verdikten sonra intihar etti - Son Dakika
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Bunalıma giren 91 yaşındaki yaşlı adam evini ateşe verdikten sonra intihar etti

04.06.2022 17:59

Antalya'da bunalıma giren 91 yaşındaki adam, eşinin evde olmadığı anda evini ateşe verdikten sonra 4. kattaki balkondan atlayarak intihar etti. Kısa sürede tüm daireyi saran alevler itfaiye tarafından söndürüldü. Yaşamını yitiren adamın eşi ise yakınları tarafından binadan uzaklaştırıldı.

Muratpaşa ilçesinde rahatsızlığı bulunan 91 yaşındaki Cemal Hansu, eşinin evde bulunmadığı esnada dairesinin birkaç odasını ateşe verdikten sonra iddiaya göre 4. kat balkondan kendini boşluğa bıraktı. Evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bunalıma giren yaşlı adam evini yaktıktan sonra balkondan atlayarak intihar etti

YANGIN KISA SÜREDE TÜM DAİREYİ SARDI

Yangının kısa sürede büyümesi ve tüm daireyi sarması üzerine çevredekiler büyük korku yaşadı. Daireden çıkan alevler nedeniyle yanan parçalar zemine düştü. Cemal Hansu'nun eşi yakınları tarafından binadan uzaklaştırıldı. Kapıyı kırarak içeri giren itfaiye yangını söndürdü.

Bunalıma giren yaşlı adam evini yaktıktan sonra balkondan atlayarak intihar etti

BETON ZEMİNE DÜŞÜP HAYATINI KAYBETTİ

Beton zemine düşen Cemal Hansı ise olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Hansu'nun cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Korku yaşayan vatandaşlar ise yangını endişeli gözlerle izledi.

Bunalıma giren yaşlı adam evini yaktıktan sonra balkondan atlayarak intihar etti
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Kaynak: İHA

112 Acil Çağrı, Muratpaşa, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bunalıma giren 91 yaşındaki yaşlı adam evini ateşe verdikten sonra intihar etti - Son Dakika

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