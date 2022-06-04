Bunalıma giren 91 yaşındaki yaşlı adam evini ateşe verdikten sonra intihar etti

Muratpaşa ilçesinde rahatsızlığı bulunan 91 yaşındaki Cemal Hansu, eşinin evde bulunmadığı esnada dairesinin birkaç odasını ateşe verdikten sonra iddiaya göre 4. kat balkondan kendini boşluğa bıraktı. Evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

YANGIN KISA SÜREDE TÜM DAİREYİ SARDI

Yangının kısa sürede büyümesi ve tüm daireyi sarması üzerine çevredekiler büyük korku yaşadı. Daireden çıkan alevler nedeniyle yanan parçalar zemine düştü. Cemal Hansu'nun eşi yakınları tarafından binadan uzaklaştırıldı. Kapıyı kırarak içeri giren itfaiye yangını söndürdü.

BETON ZEMİNE DÜŞÜP HAYATINI KAYBETTİ

Beton zemine düşen Cemal Hansı ise olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Hansu'nun cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Korku yaşayan vatandaşlar ise yangını endişeli gözlerle izledi.