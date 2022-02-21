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Bunalıma giren adam evini yaktı - Son Dakika

Bunalıma giren adam evini yaktı

21.02.2022 10:44
Bunalıma giren adam evini yaktı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde girdiği bunalım sonucu evini ateşe veren adam jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde girdiği bunalım sonucu evini ateşe veren adam jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Çanakçı Mahallesinde dün akşam saat: 19.00 sıralarında alkol alan ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen S.S. (42) isimli şahıs girdiği bunalım sonucu kendi evini ateşe verdi. Çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında yaklaşık 20 bin TL maddi zarar meydana geldiği ve herhangi bir yaralanma veya can kaybı olmadığı öğrenildi. S.S.'nin yapılan alkol muayenesinde 1.98 promil alkollü olduğu tespit edilirken, Sarıgöl Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı ile gözaltına alındı.

Jandarmanın olayla ilgili incelemesi devam ediyor. - MANİSA

Bunalıma giren adam evini yaktı
Bunalıma giren adam evini yaktı

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Jandarma, Sarıgöl, Manisa, Alkol, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bunalıma giren adam evini yaktı - Son Dakika


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