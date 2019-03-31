Son Dakika Haberleri: Bunalıma Giren Adam İntihar Etti

Bunalıma Giren Adam İntihar Etti

1 saat önce

Kayseri'de bunalıma giren bir kişi kendini asarak intihar etti.

Bunalıma Giren Adam İntihar Etti, System.String[]
Kayseri'de bunalıma giren bir kişi kendini asarak intihar etti.

Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Yeşil Mahalle İğdeli Çıkmazı'nda meydana gelen olayda 37 yaşındaki M.A.'dan haber alamayan komşuları 112 ve polis ekiplerine haber verdi. İçeri giren ekipler, 37 yaşındaki adamı oturma odasında iple kendini tavana asarak hayatına son verdiğini belirledi.

Yetkililer olayla ilgili olarak işlem başlattı. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 01:15 Kaynak: İHA

Kocasinan, Kayseri, 3. Sayfa
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