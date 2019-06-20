Son Dakika Haberleri: Bunalıma Giren Adam İntihar Etti
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Bunalıma Giren Adam İntihar Etti

1 saat önce

Kayseri'de bunalıma giren bir kişi kendini asarak intihar etti.

Bunalıma Giren Adam İntihar Etti, System.String[]
Kayseri'de bunalıma giren bir kişi kendini asarak intihar etti.

Edinilen bilgiye göre, olay Osmanlı Mahallesi Şifa Sokak'ta meydana geldi. Pazarcılık yapan ve bir süredir bunalımda olduğu iddia edilen 28 yaşındaki Ş.C., sabah ezanından sonra kendini evinin banyosunda iple asarak yaşamına son verdi. Sabah saatlerinde banyoyu kullanmak için içeri giren aile bireyleri Ş.C.'yi o halde görünce hemen polis ve 112 ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen 112 ekipleri Ş.C.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ş.C.'nin cansız bedeni Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürülürken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 10:47 Kaynak: İHA
Polis, Osmanlı Mahallesi, Kayseri, 3. Sayfa
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