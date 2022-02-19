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Bunalıma giren dekorasyoncu, tabancayla kendini sol omzundan yaraladı... Annesi göz yaşlarına boğuldu - Son Dakika

Bunalıma giren dekorasyoncu, tabancayla kendini sol omzundan yaraladı... Annesi göz yaşlarına boğuldu

19.02.2022 00:47

Bunalıma giren dekorasyoncu, tabancayla kendini sol omzundan yaraladı.

Bunalıma giren dekorasyoncu, tabancayla kendini sol omzundan yaraladı... Annesi göz yaşlarına boğuldu

ANTALYA Antalya'da işleri iyi gitmeyen dekarasyoncu, sol omzuna dayadığı tabancayı bir el ateşleyerek intihara teşebbüs etti. Oğlunun yaralandığını duyan anne, işyerine gelip 'beni vursaydın' diye gözyaşı döktü.

Olay, Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi 2076 sokak üzerindeki işyerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, dekorasyon işleriyle uğraşan Vefa Ö'nün bir süredir işleri iyi gitmedi. Bunalıma giren Vefa Ö. işyerine girip tabancasını sol omzuna dayadı. Vefa Ö.'yü görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vefa Ö. tabancasını sol omzuna ateşleyerek yaralandı. Adrese gelen sağlık ekipleri, yaralanan Vefa Ö'yi hastaneye kaldırırken, polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.

Üzücü olayı duyup olay yerine gelen Vefa Ö'nün annesi ise, sinir krizi geçirdi. Hayati tehlikesi bulunmayan oğlunun durumunun ağır olduğunu düşünen anne, 'beni vursaydın' diyerek feryat etti. Yakınları tarafından teskin edilen gözyaşlı kadın, oğlunun gösterilmesi için hastaneye götürüldü.

Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.

Bunalıma giren dekorasyoncu, tabancayla kendini sol omzundan yaraladı... Annesi göz yaşlarına boğuldu
Bunalıma giren dekorasyoncu, tabancayla kendini sol omzundan yaraladı... Annesi göz yaşlarına boğuldu
Bunalıma giren dekorasyoncu, tabancayla kendini sol omzundan yaraladı... Annesi göz yaşlarına boğuldu

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Muratpaşa, Çağlayan, Antalya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bunalıma giren dekorasyoncu, tabancayla kendini sol omzundan yaraladı... Annesi göz yaşlarına boğuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bunalıma giren dekorasyoncu, tabancayla kendini sol omzundan yaraladı... Annesi göz yaşlarına boğuldu - Son Dakika
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